США дали четкий ответ России по ситуации в Сирии

19 июня Россия объявила, что больше не будет сотрудничать с США в небе над Сирией

Международная коалиция в Сирии будет работать над восстановлением общей координации с российскими военным командованием и при этом США оставляют за собой право на самозащиту. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает ВВС.

"Разумеется, мы будем делать все что можем, чтобы защитить наши интересы. У нас всегда будет право на самооборону. Крайне важно, чтобы мы держали открытыми каналы связи, чтобы избежать возможных конфликтов", – сказал он.

Добавим, 19 июня Россия объявила, что больше не будет сотрудничать с США в небе над Сирией после того как силы коалиции, возглавляемой США, сбили в провинции Ракка военный самолет сирийских ВВС.

Напомним, 19 июня стало известно, что США сбили сирийский самолет, который нанес авиаудар по силам повстанцев.

Россия и США приняли меморандум о безопасности полетов в Сирии в октябре 2015 года. Документ регламентирует действия всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирии. Действие документа уже прекращали в апреле 2017 года после того, как США нанесли ракетные удары по сирийской авиабазе. В мае действие меморандума вновь была восстановлено.