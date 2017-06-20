США дали четкий ответ России по ситуации в Сирии

Сегодня, 08:10

19 июня Россия объявила, что больше не будет сотрудничать с США в небе над Сирией

Пуск американских &quot;Томагавков&quot; по сирийской авиабазе. Фото: AFP
Пуск американских "Томагавков" по сирийской авиабазе. Фото: AFP

Международная коалиция в Сирии будет работать над восстановлением общей координации с российскими военным командованием и при этом США оставляют за собой право на самозащиту. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает ВВС.

"Разумеется, мы будем делать все что можем, чтобы защитить наши интересы. У нас всегда будет право на самооборону. Крайне важно, чтобы мы держали открытыми каналы связи, чтобы избежать возможных конфликтов", – сказал он.

Добавим, 19 июня Россия объявила, что больше не будет сотрудничать с США в небе над Сирией после того как силы коалиции, возглавляемой США, сбили в провинции Ракка военный самолет сирийских ВВС.

Напомним, 19 июня стало известно, что США сбили сирийский самолет, который нанес авиаудар по силам повстанцев.

Россия и США приняли меморандум о безопасности полетов в Сирии в октябре 2015 года. Документ регламентирует действия всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирии. Действие документа уже прекращали в апреле 2017 года после того, как США нанесли ракетные удары по сирийской авиабазе. В мае действие меморандума вновь была восстановлено.
Россия, Сирия, США, самолет, меморандум, Спайсер

Вы сейчас просматриваете новость "США дали четкий ответ России по ситуации в Сирии". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Джеймс Мэттис, фото AFP

Глава Пентагона примет Порошенко в Вашингтоне

Сегодня, 03:34

Украинский лидер встретится с министром обороны США 20 июня

Мир

Личные данные 198 миллионов избирателей США вылились в сеть, Фото: IGate.com.ua

В сети нашли персональные данные почти 200 миллионов избирателей США

Сегодня, 02:58

Информация была выложена на одном из серверов Amazon

Политика

Майк Пенс. Фото: AFP

Белый дом подтвердил встречу Порошенко и Пенса

Вчера, 23:43

В ведомстве до сих пор не уточнили, встретится ли украинский лидер с президентом США

Мир

Иран применил ракеты, фото MIGnews.com

Иран ударил ракетами по Сирии - СМИ

Вчера, 17:51

По информации иранских властей, ракеты были выпущены по позициям группировки "Исламское государство" в сирийской провинции Дейр-аз-Зор

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования