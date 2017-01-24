США готовят к переброске в Европу свою ударную авиацию
Группировка вертолетов AH-64A Apache уже прибыла на базу хранения вооружения в Корпус-Кристи в Техасе
США готовят к переброске в Европу 20 ударных вертолетов AH-64A Apache, сообщается на сайте американской армии, передает Корреспондент.
Отмечается, что группировка вертолетов уже прибыла на базу хранения вооружения в Корпус-Кристи в Техасе. Там вертолеты пройдут необходимые подготовительные работы и будут погружены на большой корабль для отправки в Европу.
"Батальон "Железный дракон" будет развернут в поддержку операции Atlantic Resolve (Атлантическая решимость – ред.)", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в январе США перебросили в Германию сотни танков, самоходных гаубиц и других военных машин.
Также американские военные прибыли в Польшу. В эту страну также доставили танки из США.
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