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США готовят к переброске в Европу свою ударную авиацию http://www.segodnya.ua/img/article/7911/82_main.1485251908.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/82_tn.1485251908.jpg Мир Группировка вертолетов AH-64A Apache уже прибыла на базу хранения вооружения в Корпус-Кристи в Техасе

США готовят к переброске в Европу свою ударную авиацию

Сегодня, 11:57

Группировка вертолетов AH-64A Apache уже прибыла на базу хранения вооружения в Корпус-Кристи в Техасе

США перебросят в Европу ударные вертолеты AH-64A Apache. Фото: army.mil
США перебросят в Европу ударные вертолеты AH-64A Apache. Фото: army.mil

США готовят к переброске в Европу 20 ударных вертолетов AH-64A Apache, сообщается на сайте американской армии, передает Корреспондент.

Отмечается, что группировка вертолетов уже прибыла на базу хранения вооружения в Корпус-Кристи в Техасе. Там вертолеты пройдут необходимые подготовительные работы и будут погружены на большой корабль для отправки в Европу.

"Батальон "Железный дракон" будет развернут в поддержку операции Atlantic Resolve (Атлантическая решимость – ред.)", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в январе США перебросили в Германию сотни танков, самоходных гаубиц и других военных машин.

Также американские военные прибыли в Польшу. В эту страну также доставили танки из США.
США, Европа, военная техника, вертолеты, переброска оружия

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