США и Россия договорились о создании рабочей группы для стабилизации отношений

Вчера, 22:06

Лавров выразил надежду на возобновление работы совместной президентской комиссии России и США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Фото:Станислав Красильников, ТАСС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Фото:Станислав Красильников, ТАСС

США и Россия договорились о создании рабочей группы для стабилизации двусторонних отношений. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Рекс Тиллерсон на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Мы договорились о создании рабочей группы по разрешению тех вопросов, которые требуют незамедлительного решения по стабилизации ситуации", — заявил Тиллерсон, – передает RT.

По его словам, "текущее состояние дел находится на самом низком уровне, и уровень доверия находится на низкой точке".

При этом Сергей Лавров выразил надежду на возобновление работы совместной президентской комиссии России и США.

"Президентскую комиссию похоронил — надеюсь, она подлежит реанимации в том или ином виде — президент Обама, но каналы по рассмотрению проблемных вопросов в двусторонних отношениях мы планируем создать вне зависимости от какой-то более зонтичной структуры", — подчеркнул Лавров.

Ранее Тиллерсон заявил о необходимости остановить деградацию отношений России и США, отметив, что "должны восстановить доверие между странами для того, чтобы разрешить вопросы, которые важны для всех".
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