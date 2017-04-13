США и Россия договорились о создании рабочей группы для стабилизации отношений

США и Россия договорились о создании рабочей группы для стабилизации двусторонних отношений. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Рекс Тиллерсон на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Мы договорились о создании рабочей группы по разрешению тех вопросов, которые требуют незамедлительного решения по стабилизации ситуации", — заявил Тиллерсон, – передает RT.

По его словам, "текущее состояние дел находится на самом низком уровне, и уровень доверия находится на низкой точке".

При этом Сергей Лавров выразил надежду на возобновление работы совместной президентской комиссии России и США.

"Президентскую комиссию похоронил — надеюсь, она подлежит реанимации в том или ином виде — президент Обама, но каналы по рассмотрению проблемных вопросов в двусторонних отношениях мы планируем создать вне зависимости от какой-то более зонтичной структуры", — подчеркнул Лавров.

Ранее Тиллерсон заявил о необходимости остановить деградацию отношений России и США, отметив, что "должны восстановить доверие между странами для того, чтобы разрешить вопросы, которые важны для всех".