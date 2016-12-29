США могут присоединиться к переговорам по Сирии после инаугурации Трампа – Лавров

США с новой администрацией смогут присоединиться к усилиям Турции, Ирана и России по урегулированию в Сирии, когда избранный президент страны Дональд Трамп приступит к своим обязанностям, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Я хотел бы выразить надежду, что когда администрация Дональда Трампа приступит к своим обязанностям, они тоже смогут присоединиться к этим усилиям, с тем, чтобы мы поработали в этом направлении дружно и коллективно", – сказал Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Владимир Путин согласился с предложением Минобороны РФ сократить военное присутствие России в Сирии. "Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", – отметил он.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что режим прекращения огня в Сирии вводится с полуночи 30 декабря.