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США могут присоединиться к переговорам по Сирии после инаугурации Трампа – Лавров http://www.segodnya.ua/img/article/7843/48_main.1483014877.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/48_tn.1483014877.jpg Мир Глава Министерства иностранных дел России заявил, что Москва готова к такому развитию событий

США могут присоединиться к переговорам по Сирии после инаугурации Трампа – Лавров

Сегодня, 14:31

Глава Министерства иностранных дел России заявил, что Москва готова к такому развитию событий

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

США с новой администрацией смогут присоединиться к усилиям Турции, Ирана и России по урегулированию в Сирии, когда избранный президент страны Дональд Трамп приступит к своим обязанностям, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Я хотел бы выразить надежду, что когда администрация Дональда Трампа приступит к своим обязанностям, они тоже смогут присоединиться к этим усилиям, с тем, чтобы мы поработали в этом направлении дружно и коллективно", – сказал Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Владимир Путин согласился с предложением Минобороны РФ сократить военное присутствие России в Сирии. "Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", – отметил он.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что режим прекращения огня в Сирии вводится с полуночи 30 декабря.
россия, Сирия, США, трамп, лавров
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