США могут ввести новые санкции против России

Сегодня, 17:54

Конгрессмены также призывают американские власти предоставить Украине военную помощь для противостояния российской агрессии


Из-за эскалации Россией ситуации на Донбассе, Вашингтон может ввести новые санкции в отношении РФ.

Отмечается, что четверо республиканцев написали законопроект и подали его на рассмотрение американского конгресса, которым предусматриваются новые санкции против России за обострение ситуации на Донбассе. Они обвинили Москву в эскалации конфликта и использовании оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

При этом конгрессмены призвали предоставить Украине военную помощь.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявлял, что вопрос об отмене санкций против России будет зависеть от поведения Москвы. По его словам, решение будет принято "в ближайшие месяцы".

Также на днях президент Петр Порошенко, отвечая на вопрос о том, как он относится к позиции президента США Дональда Трампа отменить антироссийские санкции, заявил, что больше всех желает этого, однако условия согласно Минским договоренностям должны быть соблюдены.
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"Сегодня"

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