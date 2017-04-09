США направили флот к Корее

США направляют ударную группу кораблей, включая авианосец, в район Корейского полуострова. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на Радио Свобода.

Как заявил представитель Тихоокеанского командования США Дейв Бенхэм, главная задача – "поддерживать боеготовность и военное присутствие в западной части Тихого океана". Бенхэм подчеркнул, что главной проблемой остаётся Северная Корея, чьи ракетные испытания и наращивание ядерного потенциала являются главными факторами дестабилизации в регионе.

США сохраняют значительный военный контингент в Южной Корее с 1953 года – со времени окончания корейской войны.