США направили флот к Корее

Вчера, 12:38

В состав группы кораблей включен авианосец

США направили флот к берегам Кореи. Фото: svitua.com.ua
США направили флот к берегам Кореи. Фото: svitua.com.ua

США направляют ударную группу кораблей, включая авианосец, в район Корейского полуострова. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на Радио Свобода.

Как заявил представитель Тихоокеанского командования США Дейв Бенхэм, главная задача – "поддерживать боеготовность и военное присутствие в западной части Тихого океана". Бенхэм подчеркнул, что главной проблемой остаётся Северная Корея, чьи ракетные испытания и наращивание ядерного потенциала являются главными факторами дестабилизации в регионе.

США сохраняют значительный военный контингент в Южной Корее с 1953 года – со времени окончания корейской войны.
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