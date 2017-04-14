США направили ракетный эсминец Stethem в Южно-Китайское море

Военно-морские силы (ВМС) США направили в Южно-Китайское море ракетный эсминец Stethem. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВМС, данный шаг был вызван повышенной напряженностью в связи с возможными ядерными испытаниями в Северной Корее.

"Ракетный эсминец Stethem, дислоцированный в Йокосуке (Япония), проводит рутинные операции в Южно-Китайском море", — подчеркнули в пресс-службе.

Как заявил представитель флота Роберт Клин, командировка позволит экипажу получить важный опыт в осуществлении миссий в ключевых регионах.

Ранее КНДР пригрозила США превентивным ударом в случае агрессии.