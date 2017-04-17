США направят авианосцы к берегам Кореи – СМИ

Сегодня, 08:34

По предварительной информации, речь идет о совместных учениях

США направят авианосцы к Корее. Фото: wordyou.ru
США направят авианосцы к Корее. Фото: wordyou.ru

США направляют сразу три авианосца к берегам Кореи на следующей неделе. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на агентство Ренхап и правительственный источник в Южной Корее.

"США обсуждают с нашим правительством совместные учения с участием ударной группы авианосца", – рассказал источник.

Помимо "Карла Винсона", который войдет в Японское море к 25 апреля, в начале будущей недели в Японском море будут находиться авианосцы "Рональд Рейган" (CVN 76) и "Нимиц" (CVN 68).

Ранее сообщалось, что США перебросили ударную группу во главе с авианосцем Карл Винсон в район Корейского полуострова.
Корея, США, агентство, учения, район, японское море

Вы сейчас просматриваете новость "США направят авианосцы к берегам Кореи – СМИ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Герберт Макмастер. Фото: AFP

Россия ведет подрывную деятельность в Европе - советник Трампа

Вчера, 20:11

По мнению Макмастера, пришло время Вашингтону вести с Москвой "жесткие дискуссии"

Мир

Герберт Раймонд МакМастер. Фото: из открытых источников

США и Китай достигли консенсуса по ракетным пускам КНДР - советник Трампа

Сегодня, 00:38

США и союзники в регионе работают над целым рядом возможных ответов Северной Корее

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

В США уверяют, что договорились с Китаем вместе решить вопрос с КНДР

Вчера, 19:46

Трамп дал четко понять, что не позволит Пхеньяну угрожать США и их союзникам в регионе

Мир

Преступники скрылись с места преступления. Фото: AFP

Стрельба в США: у ночного клуба ранили девять человек

Вчера, 15:04

Местной полиции пока не известно количество нападавших и их возможные мотивы

Мир

Майкл Пенс. Фото: AFP

Пенс прокомментировал запуск ракеты в КНДР

Вчера, 14:02

Американский политик считает, что ракетные испытания являются провокацией северокорейского руководства

Мир

Максин Уотерс. Фото: скриншот

Американский политик назвала неожиданную причину ракетного удара по Сирии

Вчера, 12:43

Конгрессвумен считает, что вокруг Сирии разыгран "спектакль", целью которого является снятие санкций с РФ

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Дают сохранить лицо: в РФ рассказали о тактике Трампа в отношении Путина

Вчера, 09:15

Путин постоянно нарушает международные правила, что вызывает раздражение на Западе

Мир

MEHEL 2.0. Фото: U.S. Army

В США испытали бронемашину с боевым лазером

Вчера, 06:52

Боевая машина MEHEL 2.0 разрабатывается в качестве части систем объектовой противовоздушной обороны

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования