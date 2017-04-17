США направят авианосцы к берегам Кореи – СМИ

США направляют сразу три авианосца к берегам Кореи на следующей неделе. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на агентство Ренхап и правительственный источник в Южной Корее.



"США обсуждают с нашим правительством совместные учения с участием ударной группы авианосца", – рассказал источник.

Помимо "Карла Винсона", который войдет в Японское море к 25 апреля, в начале будущей недели в Японском море будут находиться авианосцы "Рональд Рейган" (CVN 76) и "Нимиц" (CVN 68).

Ранее сообщалось, что США перебросили ударную группу во главе с авианосцем Карл Винсон в район Корейского полуострова.