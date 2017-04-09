США не планируют менять власть в КНДР – Тиллерсон

Вчера, 22:00

По словам Госсекретаря, главная цель – денуклеаризация Корейского полуострова

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников
Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

Американская администрация не собирается вмешиваться во внутренние дела КНДР. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в показанном сегодня интервью телеканалу ABC.

"У нас нет намерений менять режим в Северной Корее, это не наша цель, – отметил он. – Совершенно ясно, что наша цель – денуклеаризация Корейского полуострова".

По словам Тиллерсона, на прошедшем американо-китайском саммите председатель КНР Си Цзиньпин "выразил согласие с тем, что ситуация достигла новой степени серьезности и угрозы". "Он (Си Цзиньпин) хотел бы оказать поддержку в попытке повлиять на Пхеньян с целью изменить его отношение к потребности в этом (ядерном) оружии", – рассказал госсекретарь, отметив, что Вашингтон ожидает от Пекина в связи с этим дальнейших действий.

Прошедшие переговоры президента США Дональда Трампа и китайского лидера он назвал "очень открытыми и очень искренними".

Тиллерсон вновь подчеркнул, что ракетно-ядерная программа КНДР "вызывает у США серьезнейшую обеспокоенность".

"Мы совершенно ясно дали понять режиму в Пхеньяне, что хотим ее прекращения", – заключил он.

Си Цзиньпин находился с официальным визитом в США 6-7 апреля. Его переговоры с Трампом проходили в закрытом режиме в поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.

Основными темами дискуссий были торговая политика двух стран, ситуация вокруг ядерной программы КНДР и ряд других региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.
США, КНДР, северная корея, Тиллерсон

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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