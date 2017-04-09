США не планируют менять власть в КНДР – Тиллерсон

Американская администрация не собирается вмешиваться во внутренние дела КНДР. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в показанном сегодня интервью телеканалу ABC.

"У нас нет намерений менять режим в Северной Корее, это не наша цель, – отметил он. – Совершенно ясно, что наша цель – денуклеаризация Корейского полуострова".

По словам Тиллерсона, на прошедшем американо-китайском саммите председатель КНР Си Цзиньпин "выразил согласие с тем, что ситуация достигла новой степени серьезности и угрозы". "Он (Си Цзиньпин) хотел бы оказать поддержку в попытке повлиять на Пхеньян с целью изменить его отношение к потребности в этом (ядерном) оружии", – рассказал госсекретарь, отметив, что Вашингтон ожидает от Пекина в связи с этим дальнейших действий.

Прошедшие переговоры президента США Дональда Трампа и китайского лидера он назвал "очень открытыми и очень искренними".

Тиллерсон вновь подчеркнул, что ракетно-ядерная программа КНДР "вызывает у США серьезнейшую обеспокоенность".

"Мы совершенно ясно дали понять режиму в Пхеньяне, что хотим ее прекращения", – заключил он.

Си Цзиньпин находился с официальным визитом в США 6-7 апреля. Его переговоры с Трампом проходили в закрытом режиме в поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.

Основными темами дискуссий были торговая политика двух стран, ситуация вокруг ядерной программы КНДР и ряд других региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.