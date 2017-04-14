США объявили о первом испытании модификации атомной бомбы B61 с истребителем F-16

Сегодня, 20:51

Испытание боезаряда B61-12 без ядерной боевой части провели на полигоне Неллис 

Истребитель-бомбардировщик F-16. Фото: anaga.ru
Истребитель-бомбардировщик F-16. Фото: anaga.ru

Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики США и американские ВВС провели испытание модификации атомной бомбы B61. Об этом сообщили в четверг на базе ВВС США Кертленд в штате Нью-Мексико, – сообщает ТАСС.

Как уточнила пресс-служба военного объекта, 15 марта было проведено испытание боезаряда B61-12 без ядерной боевой части, который был сброшен на полигоне Неллис (штат Невада) с истребителя-бомбардировщика F-16. Тест провели в рамках программы продления срока службы B61 путем модернизации ее ядерных и неядерных компонентов при одновременном повышении ее надежности и надежности ее систем безопасности.

Как пояснило командование базы, это было "первое испытание B61-12 с использованием F-16".

"Бомба B61-12 обеспечивает боеспособность воздушного компонента стратегической ядерной триады США, а также будущее для бомбардировщиков и авиации двойного назначения, поддерживающей операции НАТО", – подчеркнул в этой связи представитель Центра ядерных вооружений ВВС США Пол Вог. По его словам, B61-12 собираются так, чтобы подходить к устройствам самолетов B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D, F-16 MLU, F-35 и PA-200.

Производство бомб B61-12 США планируют начать в 2020 году. Россия неоднократно указывала, что эти намерения США носят откровенно провокационный характер и идут вразрез с их заявлениями о стремлении к полному ядерному разоружению.

Ранее сообщалось, что США перебрасывают в Европу новейшие истребители-бомбардировщики F-35A Lightning II.
самолет, бомбы, бомба, испытание, ВВС США

Вы сейчас просматриваете новость "США объявили о первом испытании модификации атомной бомбы B61 с истребителем F-16". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Неядерная бомба США. Иллюстрация: Военное обозрение

Для удара "матерью всех бомб" по Афганистану не требовалось распоряжение Трампа - Пентагон

Сегодня, 20:23

Николсон был наделен соответствующими полномочиями еще до прихода Трампа на пост президента США

Мир

Бомба GBU-43/B (MOAB). Фото: Wikimedia

СМИ показали видео удара по Афганистану "матерью всех бомб"

Сегодня, 18:36

Удар в провинции Нангархар у границы Пакистана также убил более трех десятков бойцов ИГИЛ, сообщают афганские официальные лица

Мир

Неядерная бомба. Иллюстрация: Военное обозрение

"Это игра мускулами". Российский военный эксперт рассказал о супербомбе США

Сегодня, 11:04

В 80-х годах Советский Союз усеял афганскую землю подобными бомбами, сказал эксперт

Мир

Взрыв "Матери всех бомб". Фото: AFP

В СМИ назвали последствия атаки "матери всех бомб" в Афганистане

Сегодня, 10:49

Афганские власти исключают жертвы среди мирного населения, отметили в США

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп прокомментировал удар по Афганистану супербомбой

Сегодня, 09:48

Американский лидер отметил, что лично разрешил атаку сверхмощным оружием по боевикам

Мир

Неядерная бомба. Иллюстрация: Военное обозрение

В США рассказали детали удара "матерью всех бомб" в Афганистане

Сегодня, 00:45

И.о. представителя Госдепартамента США Марк Тонер отметил, что решение было взвешенным

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования