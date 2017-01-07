Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
США отправили в Европу танки для защиты от РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7861/5_main.1483740715.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/5_tn.1483740715.jpg Мир Вместе с оружием в Европу прибывают и около 4 тысяч американских солдат

США отправили в Европу танки для защиты от РФ

Сегодня, 00:14

Вместе с оружием в Европу прибывают и около 4 тысяч американских солдат

Разгрузка транспортного судна Resolve. Фото: EPA
Разгрузка транспортного судна Resolve. Фото: EPA

Крупная партия американского оружия прибыла в пятницу в порт Бремена в Германии. Поставки производятся в рамках программы "Атлантическая решимость". Теперь танки, самоходные гаубицы и военные машины всевозможного назначения отправятся по железной дороге на полигон близ польского города Жагань. Впоследствии часть вооружений будет также переброшена в Румынию и страны Балтии, – передает euronews.

"Программа "Атлантическая решимость" осуществляется уже несколько лет и призвана служить обеспечению безопасности Восточной Европы, союзников Америки. И это еще один знак, что США и НАТО привержены политике сдерживания и поддержания мира в Европе", – комментирует заместитель командующего силами США в Европе Тим Магуайяр.

Согласно сообщению, всего из США прибыло 2,5 тыс. единиц техники. Это самый большой трансфер вооружений из США в Европу с момента развала Советского Союза.

Вместе с оружием в Европу прибывают и около 4 тысяч американских солдат – пехотная дивизия и танковая бригада.

Решение о начале второй фазы операции "Атлантическая решимость" было принято на последнем саммите НАТО в июле 2016 года. Уходящая администрация президента Обамы стремится реализовать эти договоренности в последние дни своего пребывания у власти.
США, нато, оружие, порт, военные, танки

Вы сейчас просматриваете новость "США отправили в Европу танки для защиты от РФ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Конгресс США утвердил победу Трампа на президентских выборах

Вчера, 20:59

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Республиканцы-"ястребы" готовят новые санкции против РФ - Politico

Вчера, 17:40

Как сообщается, основной автор нового постановления о санкциях - сенатор-демократ Бен Кардин - надеется внести проект постановления на следующей неделе

Мир

Рекс Тиллерсон. Фото: 2000.ua

Тиллерсон назвал Путина "задирой с детской площадки", который уважает только силу

Вчера, 17:23

На этой неделе Тиллерсон проводил встречи с сенаторами от Республиканской и Демократической партии США

Экономика

Завод им.Малышева в 2016 году нарастил производство. Фото: AFP

Танковый завод имени Малышева в разы нарастил объемы производства

Вчера, 17:05

Пресс-служба завода имени Марышева отмечает, что производственные мощности предприятия загружены полностью

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.