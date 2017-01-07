США отправили в Европу танки для защиты от РФ

Вместе с оружием в Европу прибывают и около 4 тысяч американских солдат

Крупная партия американского оружия прибыла в пятницу в порт Бремена в Германии. Поставки производятся в рамках программы "Атлантическая решимость". Теперь танки, самоходные гаубицы и военные машины всевозможного назначения отправятся по железной дороге на полигон близ польского города Жагань. Впоследствии часть вооружений будет также переброшена в Румынию и страны Балтии, – передает euronews.

"Программа "Атлантическая решимость" осуществляется уже несколько лет и призвана служить обеспечению безопасности Восточной Европы, союзников Америки. И это еще один знак, что США и НАТО привержены политике сдерживания и поддержания мира в Европе", – комментирует заместитель командующего силами США в Европе Тим Магуайяр.

Согласно сообщению, всего из США прибыло 2,5 тыс. единиц техники. Это самый большой трансфер вооружений из США в Европу с момента развала Советского Союза.

Вместе с оружием в Европу прибывают и около 4 тысяч американских солдат – пехотная дивизия и танковая бригада.

Решение о начале второй фазы операции "Атлантическая решимость" было принято на последнем саммите НАТО в июле 2016 года. Уходящая администрация президента Обамы стремится реализовать эти договоренности в последние дни своего пребывания у власти.