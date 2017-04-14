США перебрасывают в Европу новейшие истребители-бомбардировщики F-35A Lightning II

На протяжении нескольких последующих недель самолеты примут участие в учениях с другими самолетами США и НАТО

США отправят "небольшое число" новейших малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35A Lightning II в Европу в рамках инициативы по гарантиям союзникам, сообщил в пятницу в релизе Пентагон, передает "РИА Новости".

"ВВС США направят небольшое число F-35A Lightning II в Европу на давно запланированные учения. На протяжении нескольких последующих недель самолеты примут участие в учениях с другими самолетами США и НАТО, размещенными в Европе в рамках инициативы по гарантиям европейским союзникам", – говорится в релизе.

Отправка состоится в рамках программы гарантий европейским союзникам, которую начала предыдущая администрация Барака Обамы под предлогом борьбы с "российской агрессией".

Учения позволят продемонстрировать возможности самолетов пятого поколения, считают в американском военном ведомстве.

Самолеты F-35 планируется разместить в Европе на постоянной основе в начале 2020-х годов, уточнили в Пентагоне.