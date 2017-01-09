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США перебрасывают в Южную Корею 24 ударных вертолета Apache http://www.segodnya.ua/img/article/7865/7_main.1483956951.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/7_tn.1483956951.jpg Мир Эта новость совпала по времени с заявлением МИД КНДР о готовности Пхеньяна в любое время и из любого места осуществить пуск межконтинентальной баллистической ракеты

США перебрасывают в Южную Корею 24 ударных вертолета Apache

Сегодня, 12:11

Эта новость совпала по времени с заявлением МИД КНДР о готовности Пхеньяна в любое время и из любого места осуществить пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Apache. Фото: zbroya.info
Apache. Фото: zbroya.info

США разместят на этой неделе в Южной Корее 24 ударных вертолета Apache.

Командование силами США в Южной Корее сообщило, что в период со среды по пятницу восемь вертолетов буду размещены на базе "Кэмп Хамфриз" и 16 машин – на авиабазе "Сувон".

Последние будут дислоцироваться на базе "Сувон" временно, пока в "Кэмп Хамфриз" не закончат строительство новой стояночной площадки, – ориентировочно к октябрю этого года, отмечают в понедельник южнокорейские СМИ.

Новость о переброске в Южную Корею американских ударных вертолетов совпала по времени с заявлением представителя МИД КНДР о готовности Пхеньяна в любое время и из любого места осуществить пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

"МБР будет пущена в любое время и из любого места, определенного верховным командованием", – говорится в заявлении, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Вина в том, что КНДР вынуждена развивать ракетную программу, полностью лежит на США, которые десятилетиями продолжают проводить устаревшую политику враждебности в отношении нашей страны, посягая на ее суверенитет и жизненные права", – подчеркнул представитель МИД Северной Кореи.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявлял, что страна готова к испытательному пуску МБР.

Глава Пентагона Эштон Картер накануне заявил, что США собьют любую северокорейскую ракету в случае, если она будет нести угрозу безопасности Соединенных Штатов и их союзников.
вертолет, КНДР, южная корея, северная корея, apache

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Источник:

Интерфакс-Украина

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