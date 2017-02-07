США перебросили свою тяжелую технику к российским границам (фото)

Сегодня, 09:56

Американские войска прибыли в Эстонию


Фото: err.ee

Фото: err.ee

Фото: err.ee

Фото: err.ee

Фото: err.ee

Фото: err.ee

Фото: err.ee

Фото: err.ee

Фото: err.ee

В Эстонию прибыл личный состав и тяжелая техника новой роты из США, передает Эстонское национальное телерадиовещание.

Пресс-секретарь 1-й пехотной бригады сказал, что тяжелая техника роты из США, в том числе танки и боевые машины пехоты, доставлена в Эстонию и в первой половине дня в понедельник на станции в Тапа прошла разгрузка техники. Личный состав подразделения прибыл в Эстонию в прошлую пятницу.

Дислоцированная в Тапа рота 173-й воздушно-десантной бригады США покинет Эстонию во второй половине февраля, на смену ей придет рота 1-го батальона 69-го броневого полка.

Вооружение роты включает четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley.

69-й броневой полк входит в состав боевого подразделения 3-й бригады 4-й пехотной дивизии США, которое с этого года будет размещаться на восточном фланге НАТО.

Напомним, на прошедшем в июле прошлого года саммите НАТО в Варшаве страны альянса решили разместить на восточном фланге альянса четыре международных батальона размером в тысячу человек.
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