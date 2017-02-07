США передали ЕС секретный доклад о российских кибератаках – Politico

Сегодня, 10:56

Какие именно страны Евросоюза получили засекреченный доклад, не сообщается

США подготовили доклад по хакерским атакам. Фото: Avivas.ru
США подготовили доклад по хакерским атакам. Фото: Avivas.ru

США передали некоторым странам Европы секретный доклад о кибератаках во время недавней президентской предвыборной кампании, в которых Вашингтон обвиняет Москву, поскольку американская сторона подозревает, что такие же хакерские акции могут произойти накануне выборов в ряде европейских государств. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники в спецслужбах США, а также среди законодателей, имеющих тесные связи с разведывательным сообществом.

"Мы поделились с нашими иностранными партнерами всем, что возможно и что может помочь им с их выборами", – цитирует издание слова председателя специального комитета Сената Конгресса США по разведке республиканца Ричарда Бэрра. Какие именно страны получили засекреченный доклад, Politico не сообщает, однако издание отмечает, что парламентские или президентские выборы должны в ближайшее время состояться в Германии, Франции, Нидерландах и Норвегии.

Представитель американских спецслужб, пожелавший остаться неизвестным, полагает, что Россия хочет расширить свое политическое влияние в Европе, а также подорвать единство НАТО, и с этой целью поддерживает политиков-популистов.

Ранее сообщалось, что в Сенате США представили законопроект о санкциях в отношении РФ за кибератаки.
хакеры, кибератака

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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