США планируют пересмотреть ядерную доктрину

Новая команда по вопросам национальной безопасности "бросает свежий взгляд" на многие вопросы, включая применение ядерного оружия

США планируют пересмотреть свою доктрину применения ядерного оружия, заявил глава американских ВВС генерал Дэвид Голдфин.

"Я в полной мере ожидаю, что этой весной у нас будет пересмотр ядерной доктрины", – сказал он.

По словам генерала, новая команда по вопросам национальной безопасности "бросает свежий взгляд" на многие вопросы, включая применение ядерного оружия.

Недавно американский президент Дональд Трамп поручил Пентагону оценить состояние ядерных сил США.

Также сообщалось, что США изучают, сможет ли руководство России выжить при ядерном ударе.