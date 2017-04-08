США подозревают, что к химатаке в Сирии может быть причастна Россия

В Пентагоне предположили, что у сирийского режима во время убийства мирных жителей были помощники

Министерство обороны США проверяет обстоятельства химической атаки в сирийской провинции Идлиб и выясняет возможную причастность России к ее подготовке или проведению. Об этом сообщил чиновник из руководства Пентагона, передает Deutsche Welle.

В частности, он допустил, что во время химической атаки в Идлибе у сирийского режима были помощники.

"Как минимум, россиянам не удалось обуздать деятельность сирийского режима", – отметил чиновник на условиях анонимности.

Собеседник добавил, что США сейчас не могут говорить открыто о соучастии России, однако тщательно изучают данные о возможной помощи Москвы в организации химической атаки.

В свою очередь еще один высокопоставленный американский военнослужащий отметил, что российские военные были тесно вовлечены в деятельность на сирийской базе Шайрат, которая стала мишенью ракет США.

Впрочем, собеседник не смог ответить на вопрос, могли ли российские силы точно знать о том, что на борту сирийских самолетов было химическое оружие.

Как сообщалось, постпред США при ООН Никки Хейли ранее также заявила, что вина за химическую атаку лежит на Иране и России, а не только на правительстве Сирии.

Напомним, в ночь на 7 апреля США уничтожили ракетами Томагавк аэродром Шайрат на западе Сирии. Это стало ответом на гибель десятков людей в результате химической атаки в провинции Идлиб. В этом преступлении обвиняются силы Башара Асада.