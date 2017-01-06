Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
США потратили 3,4 млрд на противодействие угрозам России в Европе – Керри http://www.segodnya.ua/img/article/7858/88_main.1483654973.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/88_tn.1483654973.jpg Мир Государственный секретарь отметил, что США "твердо отстаивали и поддерживали Украину"

США потратили 3,4 млрд на противодействие угрозам России в Европе – Керри

Сегодня, 01:44

Государственный секретарь отметил, что США "твердо отстаивали и поддерживали Украину"

Джон Керри. Фото: AFP
Джон Керри. Фото: AFP

Соединенные Штаты были последовательны в поддержке своих союзников и партнеров в Европе на фоне угроз, которые возникли с началом агрессии Российской Федерации против Украины, и потратили на эту поддержку более $3 млрд. Это подчеркнул на финальной пресс-конференции в четверг государственный секретарь США Джон Керри, передает "Укринформ".

"На трансатлантическом пространстве мы твердо отстаивали и поддерживали Украину и реагировали на российские провокации путем расширения поддержки наших союзников в Северной и Центральной Европе", – заявил глава Государственного департамента США.

В этой связи он подчеркнул: "3,4 миллиарда долларов – это та сумма, которую мы потратили для помощи нашим друзьям на передних рубежах, чтобы помочь им выстроить свою оборону и гарантировать их безопасность".
США, безопасность, керри, джон керри

Вы сейчас просматриваете новость "США потратили 3,4 млрд на противодействие угрозам России в Европе – Керри". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп обещал наказать Toyota налогами за отказ построить завод в США

Вчера, 23:20

Toyota Motor заявила, что построит новый завод в в Мексике, чтобы производить автомобили Corolla для США

Мир

Джеймс Клэппер. Фото: AFP

США обвинили Китай в кибершпионаже

Вчера, 21:16

В распространенном совместном докладе спецслужб США о киберугрозе говорится, что "Пекин продолжает осуществлять кибершпионаж против правительства США"

Политика

Джон Маккейн. Фото: Wikimedia Commons

Маккейн: каждый американец должен знать об угрозах со стороны России

Вчера, 21:02

В четверг комитет сената приступил к слушаниям, посвященным расследованию киберугроз от иностранных государств в адрес США

Мир

Барак Обама. Фото: AFP

Обама похвастался тем, как изменил Америку

Вчера, 15:02

Действующий президент США уверен, что заложил новый фундамент для своей страны

Политика

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп намерен сделать из России ситуативного союзника - политолог

Вчера, 10:09

Новоизбранный президент США Дональд Трамп склонен рассматривать Россию как ситуативного партнера и будет добиваться смягчения санкций в отношении нее, считает политический эксперт Андрей Миселюк

Мир

Директор ЦРУ обвинил Москву во вмешательстве в европейские выборы. Фото: AFP

Россия влияет на выборы в Европе - глава ЦРУ

Вчера, 09:36

Бреннан обвинил РФ в попытках пдорвать основы демократии во многих странах

Экономика

В США уверяют, что нашли доказательства вины РФ в кибератаках. Фото: AFP

Разведка США заявила о наличии доказательств участия России в кибератаках

Вчера, 08:30

Соответствующий доклад все еще находится в работе у спецслужб США

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Чего ждать от Путина в 2017 году: Украина, Сирия, США

Вчера, 06:59

В этом году следует ожидать, что Россия и США предпримут попытку наладить двусторонние отношения, которые обострились за последние годы, считают политические эксперты

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.