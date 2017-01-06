США потратили 3,4 млрд на противодействие угрозам России в Европе – Керри

Соединенные Штаты были последовательны в поддержке своих союзников и партнеров в Европе на фоне угроз, которые возникли с началом агрессии Российской Федерации против Украины, и потратили на эту поддержку более $3 млрд. Это подчеркнул на финальной пресс-конференции в четверг государственный секретарь США Джон Керри, передает "Укринформ".

"На трансатлантическом пространстве мы твердо отстаивали и поддерживали Украину и реагировали на российские провокации путем расширения поддержки наших союзников в Северной и Центральной Европе", – заявил глава Государственного департамента США.

В этой связи он подчеркнул: "3,4 миллиарда долларов – это та сумма, которую мы потратили для помощи нашим друзьям на передних рубежах, чтобы помочь им выстроить свою оборону и гарантировать их безопасность".