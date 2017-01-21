США потребовали от Южной Кореи арестовать брата Пан Ги Муна
Пан Ги Сан обвиняется в коррупции
Правительство США обратилось к властям Южной Кореи с запросом об аресте брата бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление помощника прокурора Дэниела Ноубла в федеральном суде Манхэттена.
Пан Ги Сан, который в Южной Корее был руководителем строительной фирмы Keangnam Enterprises Co Ltd., обвиняется в коррупции при продаже комплекса зданий во Вьетнаме.
Ноубл сказал, что Соединенные Штаты планируют добиваться экстрадиции Пан Ги Сана, однако пока еще он не задержан.
В настоящее время в Южной Корее разворачивается коррупционный скандал, в который оказались вовлечены президент Пак Кын Хе и руководство Samsung. Замглавы корпорации Ли Джэёна подозревают в том, что он передал 30 миллиардов вон (25,5 миллионов долларов) компаниям Чхве Сун Силь — подруге президента. За это власти страны разрешили слияние двух дочерних компаний корпорации.
Из-за гадалки Чхве Сун Силь в стране разразился политический кризис. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов). Бывший второй помощник президента Чон Хо Сонг подозревается в передаче подруге президента секретной информации.
Пан Ги Мун был генсеком ООН два срока по пять лет. 1 января на этом посту его сменил представитель Португалии, бывший верховный комиссар организации по делам беженцев Антониу Гутерреш.
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