США пригрозили Сирии новыми ударами в случае повторения химических атак

Вчера, 23:52

7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами "Томагавк" по аэродрому в сирийской провинции Хомс

По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Фото: AFP
По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Фото: AFP

В Вашингтоне не исключают, что по Сирии могут быть нанесены новые удары в случае новой химической атаки, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Если мы увидим такого рода действия (химатаки. – Ред.) снова, мы держим открытой возможность будущих (силовых) действий", – сказал он в понедельник на брифинге.

7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами "Томагавк" по аэродрому в сирийской провинции Хомс. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб.
Сирия, США, Вашингтон, атака, удар, Спайсер

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Источник:

Интерфакс

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