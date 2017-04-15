США провели испытания по сбросу ядерной бомбы без заряда

Департамент энергетики США по ядерной безопасности и ВВС США завершили первый квалификационный летный тест ядерной бомбы B61-12 на полигоне Tonopah в Неваде.

Испытательная установка без заряда была сброшена 14 марта с истребителя F-16, говорится в сообщении Национальной администрации по ядерной безопасности США.

В ходе испытания были оценены как неядерные функции оружия, так и способность самолета поставлять оружие. Ранее бомбу трижды испытывали в 2015 году. Этот тест является первым в серии, которая будет проводиться в течение следующих трех лет, чтобы квалифицировать B61-12, указано в сообщении.

Справка. Ядерная бомба B61 была разработана в 1963 году. Нынешняя модификация — уже двенадцатая по счету. В случае успешных испытаний ей заменят четыре модификации бомбы B61 в ядерном арсенале страны. Первый готовый образец планируется завершить к марту 2020 года.

Напомним, 13 апреля впервые в истории была сброшена мощнейшая неядерная бомба США – GBU-43/B, которую называют "матерью всех бомб". Она была применена против боевиков ИГ в Афганистане, укрывавшихся в туннельном комплексе.

Как сообщили в Афганистане, жертвами взрыва стали не менее 80 боевиков террористической организации "Исламское государство".