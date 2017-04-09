США сделали важное заявление по отстранению Асада от власти в Сирии

Вчера, 11:42

Хейли сказала, что отстранение Асада является лишь одной из целей США в Сирии

Никки Хейли. Фото: AFP
Никки Хейли. Фото: AFP

США не видят политического решения конфликта в Сирии без отстранения от власти президента Башара Асада.

Об этом сообщила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли в интервью CNN.

"Нет такого варианта, где политическое решение будет происходить с Асадом во главе режима. Это просто – если вы посмотрите на его действия, если вы посмотрите на ситуацию, будет трудно увидеть правительство, которое будет мирным и стабильным с Асадом", – сказала Хейли.

В ответ на вопрос, готовят ли США новые удары по Сирии, она подчеркнула: "Если будет необходимо сделать больше, мы сделаем больше". Также американский дипломат отметила, что смена режима в Сирии произойдет, "поскольку все стороны видят, что Асад не является тем лидером, который необходим для установления мира в Сирии".

Хейли сказала, что отстранение Асада является лишь одной из целей США в Сирии, наряду с установлением мира в этой стране, уничтожением "Исламского государства" и сокращением влияния Ирана.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп допустил нанесение новых ударов по Сирии.
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