США, Сирия и Россия: чем обернется ракетный удар по авиабазе сил Асада

Удар по сирийской авиабазе стал самым серьезным конфликтом между США и Россией за последние несколько лет, считают эксперты

Ракетный удар США по авиабазе сирийских правительственных сил в Хомсе может усугубить кризис в отношениях между Америкой и Россией. За последние несколько лет — это самый серьезный конфликт между двумя странами. Однако, эксперты уверены, что то, какими будут последствия ситуации для двухсторонних отношений, станет ясно после встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, если она состоится.

Трамп показал силу

Президент США Дональд Трамп решил нанести ракетный удар по авиабазе "Шайрат" в Сирии в ответ на химическую атаку в Идлибе, которая унесла жизни по меньшей мере 100 человек. По словам Трампа, этот удар – необходимая мера, чтобы предотвратить последующее использование химического оружия.

После химической атаки в Идлибе. Фото: AFP

Ракетный удар США – это не первая атака сирийских объектов. Однако, это первый случай, когда удар по базе правительственных сил президента Сирии Башара Асада нанесла Америка, рассказывает эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

Эксперты сходятся во мнении, что применение химического оружия стало не единственной причиной жестких действий США. Решение о ракетном ударе было продиктовано еще и желанием Трампа продемонстрировать сильные позиции в отношении происходящего в Сирии. Именно за нерешительные действия в отношении этой страны нынешний президент США критиковал своего предшественника Барака Обаму. Как рассказал "Сегодня" политолог-международник Антон Кучухидзе, Республиканская партия, представителем которой является Трамп, показывает, что они более решительны и более нацелены на результат, нежели предыдущая администрация. Еще одной причиной ракетного удара по сирийской авиабазе стало то, что США, скорее всего, хотят пересмотреть правила игры в Сирии, поскольку месяц назад они утвердили программу по разгрому ИГИЛ, говорит Кучухидзе.

"Это был ответ скептикам, критикам, оппонентам, в первую очередь. Понятно, что это обострило отношения с Россией (которая поддерживает Башара Асада – Авт.), но, вместе с тем, в данной ситуации есть интересный нюанс – американцы говорят, что они предупредили Россию о том, что будет нанесен удар по конкретному объекту", – говорит Владимир Воля.

По словам эксперта, то, что США предупредили о планирующемся ударе по определенному объекту, говорит о том, что это было своего рода согласованное действие, которое не стало неожиданностью для России.

Руководство России на ракетный удар США по базе правительственных сил Асада отреагировало резко. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин считает действия Америки агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

Пуск американских "Томагавков" по сирийской авиабазе. Фото: AFP

"Очевидно, что конфликтность растет, растет уровень противоречий, потому что до сих пор мы не можем однозначно сказать, действительно ли режим Асада применил химическое оружие или же нет. Мы видим позиции двух супер игроков на Совбезе ОНН – США и РФ – у которых противоречивые данные. Как оно было на самом деле мы не знаем, мы видим, что разыгрывается политическая игра", – считает Антон Кучухидзе.

Видео ракетного удара по Сирии. Видео: Youtube/U.S. Navy

США vs. Россия

Для США и России Сирия давно была объектом конфликта интересов. При этом, президента США Дональда Трампа больше интересовала борьба с ИГИЛ, нежели Башар Асад, рассказывает политолог Владимир Фесенко. Сейчас, по его словам, ситуация обострилась, а конфликт интересов превратился в кризис.

"В результате этих событий возник самый серьезный за время пребывания Трампа в роли президента кризис в отношениях между США и Россией. Более того, я думаю, что это самый серьезный кризис в американо-российских отношениях после 2014 года. Тогда кризис возник из-за Украины", – сказал он.

То, что конфликт между двумя странами нарастает, видно на уровне политических деклараций. Российская сторона предполагает, что это акт агрессии против их союзника – Сирии, говорит Антон Кучухидзе. Более того, РФ временно остановила действие заключенного с США меморандума по Сирии. Он предусматривал предотвращение инцидентов и обеспечение безопасности полетов авиации в ходе операций в стране. По мнению Кучухидзе, это говорит о конфликтности на уровне военных ведомств. При этом, с точки зрения дипломатии критических заявлений не было, отмечает он.

"Градус напряжения в отношениях между США и Россией однозначно повысился из-за этого ракетного удара, – говорит политолог-международник Владимир Воля, – К открытому конфликту это однозначно не приведет, хотя выглядит так, что подошли чуть ли не к глобальному противостоянию. Я думаю, что эти события в Сирии стоит прежде всего рассматривать в контексте внутриполитических процессов в Соединенный Штатах. Трамп много раз критиковал Обаму и демократов за то, что они проявляли слабость в отношении России, слабую американскую позицию, в том числе и по вопросам химического оружия в Сирии".

С этим мнением согласен и политолог Владимир Фесенко. По его словам, ситуация между Россией и Америкой напряженная, но драматизировать ее не стоит – США пока не будут предпринимать следующих шагов, а Россия, в свою очередь, воздержится от военного ответа. Как считает Фесенко, индикатором того, как будет развиваться ситуация станет вопрос о визите госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию, запланированный на 12 апреля.

"Если этот визит не будет отменен ни американской, ни российской стороной, это будет означать, что обе стороны готовы не нагнетать ситуацию, не усиливать это конфликтное противостояние, а пытаться сохранить отношения друг с другом и выйти на некий диалог и компромиссы, – считает Фесенко, – Но если визит будет отменен, это будет означать дальнейшее развитие кризиса и усиление конфликтности в двухсторонних отношениях".

В случае отмены визита Тиллерсона, все вопросы будут отложены на несколько месяцев до встречи Трампа и Путина, считает политолог.

Пуск ракеты. Фото: AFP/US Navy

Ситуация на международной арене из-за нарастания конфликта между США И Россией тоже не изменится, считают эксперты. Так, по словам Кучухидзе, коалиция против ИГИЛ продолжит свою работу, в том числе и в Сирии.

"Что касается союзников РФ – они также не поменяются. Главными союзниками будут Асад, Иран и Хизбалла (военизированная ливанская шиитская организация, признанная рядом стран террористической – Авт.). Самое интересное – как будет себя вести Турецкая Республика. На фоне заявлений о прекращении операции "Щит Евфрата" (военная операция турецких ВС и сирийских сил на территории Алеппо – Авт.), на фоне того, что у них то сближение с РФ, то большие разногласия в экономическом аспекте, и было заявление официальных лиц Турции, что они готовы поддержать США в каких-то возможных новых операциях, это будет самый интересный момент", – говорит он.

Не повлияет эта ситуация и на европейские страны, считают эксперты. Однако, как отмечает Владимир Воля, из-за этого конфликта отложится вопрос политического урегулирования в Сирии, а проблема беженцев останется.

Возможен ли ответ от Сирии

Любая попытка президента Сирии Башара Асада как-то ответить США будет для него ошибкой, считает Фесенко. По словам эксперта, до недавнего времени персона Асада Трампа не интересовала, но если он попытается противостоять США после их ракетного удара – Трамп поставит перед собой цель добиться как минимум политического уничтожения сирийского президента.

Более того, сирийская армия, контролируемая Асадом, очень слабая и ограниченная в военном потенциале, отмечает политолог.

"Боеспособные военные силы – это Хизбалла, иранская гвардия, которая там воюет на стороне Асада, и россияне. Асад, скорее, играет вспомогательную роль, поэтому сам он, без помощи или Ирана, или России, никак не может ответить", – считает Фесенко.

При этом, как отмечает Антон Кучухидзе, для Асада приоритетом будет борьба с ИГИЛ, особенно с учетом того, что после вмешательства союзников борьба с террористической организацией у него идет положительно. "В приоритете будет стоять борьба с терроризмом, потому что, в принципе, союзники Асада их поддерживают как раз в борьбе с терроризмом. Для Асада очень важно не лишиться союзников – России, Ирана, Хизбаллы", – говоритт он.

Напомним, сотня сирийцев погибла от применения химического оружия (предположительно зарин) — после бомбардировки объектов сирийской вооруженной оппозиции в провинции Идлиб город Хан-Шейхун накрыло ядовитым облаком. По рассказам очевидцев, люди умирали от удушья, многие лежали на земле без движения, у других наблюдалась рвота и шла пена изо рта.

По версии базирующегося в Великобритании Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, авианалет на Хан-Шейхун совершили самолеты сирийской армии или российской авиации.

Военные Башара Асада отрицают использование химоружия, утверждая, что газ распылили члены оппозиционной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", связанной с "Аль-Каидой". По версии российских военных, сирийская авиация нанесла удар по крупному складу боеприпасов, где боевики хранили химическое оружие. А по версии спикера МИД РФ Марии Захаровой, видео с места применения химоружия и вовсе "носят постановочный характер".

7 апреля корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы.

Операция была осуществлена по приказу президента Дональда Трампа в ответ на химическую атаку в Идлибе. Как пояснил Трамп, военный удар был нанесен по аэродрому, откуда осуществлялась химическая атака.

Губернатор сирийской провинции Хомс сообщил, что в результате удара погибли пять военнослужащих сирийской армии, а также некий высокопоставленный генерал. Кроме того, еще семь человек получили повреждения, среди которых были гражданские лица.