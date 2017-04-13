США ударили "матерью всех бомб" по Афганистану – CNN

Вчера, 19:53

По сведениям источников, бомба были применена "несколько часов назад", чтобы уничтожить тоннели террористической группировки "Исламское государство"

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Американские военные впервые применили в Афганистане сверхмощную фугасную авиационную бомбу, именуемую в США "матерью всех бомб". Об этом сообщил телеканал CNN.

По сведениям его источников, бомба были применена "несколько часов назад", чтобы уничтожить тоннели террористической группировки "Исламское государство".
Афганистан, США, трамп, ИГИЛ

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ИТАР-ТАСС

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