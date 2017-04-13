США ударили "матерью всех бомб" по Афганистану – CNN
По сведениям источников, бомба были применена "несколько часов назад", чтобы уничтожить тоннели террористической группировки "Исламское государство"
Американские военные впервые применили в Афганистане сверхмощную фугасную авиационную бомбу, именуемую в США "матерью всех бомб". Об этом сообщил телеканал CNN.
По сведениям его источников, бомба были применена "несколько часов назад", чтобы уничтожить тоннели террористической группировки "Исламское государство".
Вы сейчас просматриваете новость "США ударили "матерью всех бомб" по Афганистану – CNN". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии