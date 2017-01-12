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США ужесточили санкции против КНДР http://www.segodnya.ua/img/article/7874/56_main.1484177783.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/56_tn.1484177783.jpg Мир В "черный список" США попала сестра Ким Чен Ына

США ужесточили санкции против КНДР

Сегодня, 02:02

В "черный список" США попала сестра Ким Чен Ына

Ким Чен Ын. Фото: AFP
Ким Чен Ын. Фото: AFP

Министерство финансов США внесло семь высокопоставленных чиновников КНДР в санкционный список, в связи с нарушениями прав человека в стране. В список также попала сестра лидера страна Ким Чен Ына. Она единственная женщина в списке – остальные шестеро в нем мужчины. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на агентство Reuters.

В санкционный список внесены, в частности, министр труда Северной Кореи и Комиссии по планированию (State Planning Commission).
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