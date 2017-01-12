США ужесточили санкции против КНДР

Министерство финансов США внесло семь высокопоставленных чиновников КНДР в санкционный список, в связи с нарушениями прав человека в стране. В список также попала сестра лидера страна Ким Чен Ына. Она единственная женщина в списке – остальные шестеро в нем мужчины. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на агентство Reuters.

В санкционный список внесены, в частности, министр труда Северной Кореи и Комиссии по планированию (State Planning Commission).