США включили еще 23 российские компании в санкционный список

В список включены предприятия железнодорожной отрасли аннексированного Крыма и порты полуострова, а также ряд НИИ и заводов

Министерство торговли США расширило санкционный список российских компаний, включив в него 23 организации, сообщается на сайте ведомства.

"Двадцать три организации, добавленные в список, определены правительством США как действующие в противоречие интересам США в области национальной безопасности и внешней политики", — говорится в релизе.

В список включены предприятия железнодорожной отрасли аннексированного Крыма и порты полуострова, а также ряд НИИ и заводов. Санкции введены в связи с ситуацией на востоке Украины.

20 декабря антироссийские санкции расширил американский Минфин. Министерство добавило в черный список семь граждан, 26 организаций и два танкера. В частности, среди компаний оказались "Новатэк" (в список включены девять ее региональных филиалов), "Крымский порт", "Крымская железная дорога", "Трансфлот" и другие. Также санкции введены в отношении судов под российским флагом "Маршал Жуков" и "Сталинград", которые связаны с "Трансфлотом".

19 декабря Евросоюз официально продлил до 31 июля 2017-го истекавшие в январе следующего года экономические санкции против России.