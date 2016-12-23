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США включили еще 23 российские компании в санкционный список http://www.segodnya.ua/img/article/7826/25_main.1482528166.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/25_tn.1482528166.jpg Мир В список включены предприятия железнодорожной отрасли аннексированного Крыма и порты полуострова, а также ряд НИИ и заводов

США включили еще 23 российские компании в санкционный список

Вчера, 23:22

В список включены предприятия железнодорожной отрасли аннексированного Крыма и порты полуострова, а также ряд НИИ и заводов

ZN.ua
ZN.ua

Министерство торговли США расширило санкционный список российских компаний, включив в него 23 организации, сообщается на сайте ведомства.

"Двадцать три организации, добавленные в список, определены правительством США как действующие в противоречие интересам США в области национальной безопасности и внешней политики", — говорится в релизе.

В список включены предприятия железнодорожной отрасли аннексированного Крыма и порты полуострова, а также ряд НИИ и заводов. Санкции введены в связи с ситуацией на востоке Украины.

20 декабря антироссийские санкции расширил американский Минфин. Министерство добавило в черный список семь граждан, 26 организаций и два танкера. В частности, среди компаний оказались "Новатэк" (в список включены девять ее региональных филиалов), "Крымский порт", "Крымская железная дорога", "Трансфлот" и другие. Также санкции введены в отношении судов под российским флагом "Маршал Жуков" и "Сталинград", которые связаны с "Трансфлотом".

19 декабря Евросоюз официально продлил до 31 июля 2017-го истекавшие в январе следующего года экономические санкции против России.
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Источник:

Lenta.ru

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