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США внесли сына Усамы бин Ладена в список террористов http://www.segodnya.ua/img/article/7858/49_main.1483639999.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/49_tn.1483639999.jpg Мир Хамза бин Ладен угрожал США местью за ликвидацию его отца и обвинял Вашингтон в "подавлении мусульман"

США внесли сына Усамы бин Ладена в список террористов

Сегодня, 20:20

Хамза бин Ладен угрожал США местью за ликвидацию его отца и обвинял Вашингтон в "подавлении мусульман"

Хамза бин Ладен в возрасте около 10 лет, видеокадр 2001
Хамза бин Ладен в возрасте около 10 лет, видеокадр 2001

Соединенные Штаты Америки сообщили, что добавили в свой список террористов сына основателя исламистской сети "Аль-Каида" Усамы бин Ладена, – сообщает "Радио Свобода". Как сообщили Государственный департамент и Министерство финансов США, Хамза бин Ладен объявлен "всемирным террористом".

Госдепартамент добавил, что Хамза бин Ладена назвал членом "Аль-Каиды" один из руководителей сети.

В июле прошлого года от имени "Аль-Каиды" была обнародована аудиозапись, в котором, как полагают, Хамза бин Ладен угрожал США местью за ликвидацию его отца и обвинял Вашингтон в "подавлении мусульман".

Аналитики ранее предполагали, что Хамза бин Ладен, как полагают, младший сын Усамы бин Ладена, которому сейчас около 24-25 лет, возможно, готовится взять руководство "Аль-Каидой".

Напомним, Усама бин Ладена ликвидировали силы спецназначения США 2011 года на территории Пакистана, где он скрывался.
Усама бин Ладен, Аль-Каида, бин Ладен

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