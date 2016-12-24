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США ввели новые санкции против России из-за Сирии http://www.segodnya.ua/img/article/7826/96_main.1482579391.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/96_tn.1482579391.jpg Мир Ограничительные меры коснулись пяти российских компаний, которые финансировали режим Асада

США ввели новые санкции против России из-за Сирии

Сегодня, 13:35

Ограничительные меры коснулись пяти российских компаний, которые финансировали режим Асада

США ввели новые санкции против России из-за Сирии. Фото: rbc.ua
США ввели новые санкции против России из-за Сирии. Фото: rbc.ua

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 18 менеджеров российского "Темпбанка" из-за поддержки режима президента Сирии Башара Асада. Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

Кроме того, введены санкции против 5 компаний, которые финансировали и оказывали технологическую поддержку сирийскому правительственному режиму, который применяет насилие в отношении мирных граждан.

В санкционном списке "Темпбанка" 9 человек являются топ-менеджерами. Сообщается, что банк предоставлял материальную поддержку и услуги режиму Асада совместно с Центральным банком Сирии и сирийской государственной нефтяной маркетинговой компанией SYTROL.

Также США ввели ограничительные меры против нескольких сирийских чиновников.

Напомним, ранее сообщалось, что США снова расширяют санкционные списки в отношении РФ из-за Украины.
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Источник:

РБК

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