США ввели новые санкции против России из-за Сирии

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 18 менеджеров российского "Темпбанка" из-за поддержки режима президента Сирии Башара Асада. Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

Кроме того, введены санкции против 5 компаний, которые финансировали и оказывали технологическую поддержку сирийскому правительственному режиму, который применяет насилие в отношении мирных граждан.

В санкционном списке "Темпбанка" 9 человек являются топ-менеджерами. Сообщается, что банк предоставлял материальную поддержку и услуги режиму Асада совместно с Центральным банком Сирии и сирийской государственной нефтяной маркетинговой компанией SYTROL.

Также США ввели ограничительные меры против нескольких сирийских чиновников.

Напомним, ранее сообщалось, что США снова расширяют санкционные списки в отношении РФ из-за Украины.