США вынесли официальное предупреждение Ирану в связи с запусками ракет

Действия Ирана, включая запуск баллистической ракеты, являются провокационными и требуют ответа международного сообщества, заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, передает телеканал "112 Украина".

"Недавние действия Ирана, включая провокационный запуск баллистической ракеты, а также атака поддерживаемых Ираном хуситских боевиков, предпринятая против саудовского военного корабля, свидетельствуют о том, что международному сообществу должен быть ясен дестабилизирующий характер действий Ирана на Ближнем Востоке", – говорится в заявлении Флинна, распространенном во вторник.

"Начиная с сегодняшнего дня, мы официально предупреждаем Иран", – отмечается в документе.

В нем говорится, что недавний пуск баллистической ракеты Ираном противоречит резолюции СБ ООН 2231, которая призывает воздерживаться от любой деятельности, связанной с ракетной баллистической программой.

"Всего лишь за последние шесть месяцев произошла серия инцидентов, когда хуситы, которых Иран тренирует и вооружает, нападали на суда ОАЭ и Саудовской Аравии, а также угрожали судам США и их союзников, проходящих через Красное море", – говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что "этими и другими аналогичными действиями Иран продолжает угрожать друзьям и союзникам США в регионе".

"Администрация Обамы не смогла адекватно ответить на злонамеренные действия Тегерана, включая поставки вооружений, поддержку терроризма и другие нарушения международных норм", – говорится в заявлении.

Администрация же действующего президента США Дональда Трампа осуждает такие действия иранской стороны, заявил советник по национальной безопасности.

"Президент Трамп жестко критиковал многочисленные соглашения, заключенные между Ираном и администрацией Обамы, а также с ООН, за слабость и неэффективность. Вместо благодарности за эти соглашения Иран теперь чувствует себя решительнее", – говорится в заявлении.