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США вышлют 35 российских дипломатов http://www.segodnya.ua/img/article/7845/14_main.1483042784.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/14_tn.1483042784.jpg Мир Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России"

США вышлют 35 российских дипломатов

Сегодня, 22:19

Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России"

США вышлют 35 российских дипломатов, фото ruscur.ru
США вышлют 35 российских дипломатов, фото ruscur.ru

США в четверг, 29 декабря, приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Об этом сообщает Reuters.

Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".

Чиновник, выступая на условиях анонимности, сообщил агентству, что у российских дипломатов есть 72 часа, чтобы покинуть Соединенные Штаты.

Доступ к двум учреждениям, которые, как утверждается, использовались для сбора разведывательной информации, будет закрыт всем российским должностным лицам начиная с полудня (20:00 мск) пятницы, 30 декабря. Что это за объекты, пока не уточняется.

Кроме того, в четверг президент США Барак Обама ввел санкции против России в связи с якобы имевшими место кибератаками против избирательной системы. Среди организаций, попавших под санкции, — ФСБ и ГРУ Генштаба Вооруженных сил России. В санкционный список также попали шесть физических лиц.

Ранее Госдеп заявлял о неприемлемом отношении к американским дипломатам в России. Ведомство обеспокоено тем, как в течение последних двух лет на территории РФ обращались с сотрудниками дипломатических и консульских миссий США.

"В частности, случаи преследования нашего дипломатического персонала в Москве и слежка за ним сотрудниками службы безопасности и дорожной полиции значительно участились", — заявляла 3 октября официальный представитель Госдепа Элизабет Трюдо.

В ответ в МИД России заявили, что за последние два с половиной года заметно участились вербовочные подходы спецслужб США к российским дипломатическим работникам, причем американцы не гнушаются самых неприглядных методов давления вплоть до угроз здоровью членов семей.
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Источник:

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