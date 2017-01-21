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США запустили ракету Atlas с военным спутником http://www.segodnya.ua/img/article/7904/33_main.1484989613.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/33_tn.1484989613.jpg Мир Аппарат выводится на геостационарную орбиту, где займет свое место в космической инфракрасной системе SBIRS

США запустили ракету Atlas с военным спутником

Сегодня, 15:33

Аппарат выводится на геостационарную орбиту, где займет свое место в космической инфракрасной системе SBIRS

Фото: Flickr/ U.S. Air Force
Фото: Flickr/ U.S. Air Force

С мыса Канаверал (США, штат Флорида) стартовала тяжелая ракета Atlas-V с военным спутником Geo-3. Запуск осуществила компания United Launch Alliance.

Спутник станет частью SBIRS — Инфракрасной системы космического базирования (Space-Based Infrared System), которая создается ВВС США.

Ее задача – противоракетная оборона, техническая разведка, предупреждения о запусках ракет, осуществленных другими странами.

Именно предупреждениями о применении боевых ракет и предстоит заниматься спутнику Geo-3.

Ранее сообщалось, что США запустили ракету, оснащенную украинским двигателем.
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Источник:

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