США запустили ракету Atlas с военным спутником
Аппарат выводится на геостационарную орбиту, где займет свое место в космической инфракрасной системе SBIRS
С мыса Канаверал (США, штат Флорида) стартовала тяжелая ракета Atlas-V с военным спутником Geo-3. Запуск осуществила компания United Launch Alliance.
Спутник станет частью SBIRS — Инфракрасной системы космического базирования (Space-Based Infrared System), которая создается ВВС США.
Ее задача – противоракетная оборона, техническая разведка, предупреждения о запусках ракет, осуществленных другими странами.
Именно предупреждениями о применении боевых ракет и предстоит заниматься спутнику Geo-3.
Ранее сообщалось, что США запустили ракету, оснащенную украинским двигателем.
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