Стала известна причина схода поезда с рельсов в Бруклине (видео)

Пригородный поезд сошел с рельсов у платформы на Лонг-Айленде в США. ЧП произошло в час пик

Авария с участием пассажирского поезда в Бруклине произошла в результате столкновения состава с железнодорожным буфером, заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в своем микроблоге в Twitter.

"Поезд на железной дороге Лонг-Айленда должен был остановиться перед буфером, но не сделал этого. Но я рад сообщить, что никто не погиб. Самой серьезной травмой стала сломанная нога", — написал Куомо.



Напомним, что в нью-йоркском Бруклине сошел с рельсов пригородный поезд. Пострадали около сотни человек.



