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Стала известна причина схода поезда с рельсов в Бруклине (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7856/16_main.1483548766.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/16_tn.1483548766.jpg Мир Пригородный поезд сошел с рельсов у платформы на Лонг-Айленде в США. ЧП произошло в час пик

Стала известна причина схода поезда с рельсов в Бруклине (видео)

Сегодня, 18:52

Пригородный поезд сошел с рельсов у платформы на Лонг-Айленде в США. ЧП произошло в час пик


Авария с участием пассажирского поезда в Бруклине произошла в результате столкновения состава с железнодорожным буфером, заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в своем микроблоге в Twitter.

"Поезд на железной дороге Лонг-Айленда должен был остановиться перед буфером, но не сделал этого. Но я рад сообщить, что никто не погиб. Самой серьезной травмой стала сломанная нога", — написал Куомо.

Напомним, что  в нью-йоркском Бруклине сошел с рельсов пригородный поезд. Пострадали около сотни человек.

 
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