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Стала известна сумма потерь SpaceX Илона Маска от первой аварии Falcon 9 http://www.segodnya.ua/img/article/7881/70_main.1484351751.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/70_tn.1484351751.jpg Мир Взрыв ракеты с грузовым кораблем Dragon, который должен был доставить на МКС около 2 тонн грузов, стоил компании сотни миллионов долларов

Стала известна сумма потерь SpaceX Илона Маска от первой аварии Falcon 9

Сегодня, 01:55

Взрыв ракеты с грузовым кораблем Dragon, который должен был доставить на МКС около 2 тонн грузов, стоил компании сотни миллионов долларов

Посадка Falcon 9 на плавучую платформу. Фото: кадр из видео
Посадка Falcon 9 на плавучую платформу. Фото: кадр из видео

Авария при запуске ракеты Falcon 9 в июне 2015 года стоила компании SpaceX Элона Маска более четверти миллиарда долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на финансовые документы компании, оказавшиеся в распоряжении издания.

Авария и вызванные этим задержки следующих запусков привели в 2015 году к убытку в 260 млн долларов СЩА, пишет издание.

Так, из-за случившейся аварии компания из запланированных 12 запусков смогла осуществить в тот год лишь шесть запусков. Со ссылкой на документы издание также пишет, что в 2015 году выручка компания упала на 6% до 945 млн доллаов, тогда как в 2014 году она достигала 1 млрд долларов.

В 2016 году SpaceX рассчитывала получить выручку в размере 1,8 млрд долларов. Reuters со ссылкой на заявление финансового директора SpaceX Брета Джонсена сообщает, что компания находится "в финансово сильной позиции" с выручкой в более чем 1 млрд долларов.

Напомним, 28 июня 2015 года ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, который должен был доставить на МКС около 2 тонн грузов, взорвалась на 139-й секунде полета.

1 сентября 2016 года на стартовой площадке мыса Канаверал во время огневых испытаний произошел взрыв ракеты-носителя Falcon 9. Это приостановило коммерческие запуски компании и отложило первый пуск ракеты Falcon Heavy на 2017 год. Расследование причин инцидента заняло четыре месяца. Основной причиной аварии оказалось разрушение бака с холодным гелием, необходимым для поддержания давления в системах двигателей второй ступени.
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Источник:

РБК

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