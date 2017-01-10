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Стали известны квоты континентов на ЧМ-2026 по футболу http://www.segodnya.ua/img/article/7869/37_main.1484057412.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/37_tn.1484057412.jpg Мир ФИФА увеличила количество участников мундиаля на 16 команд

Стали известны квоты континентов на ЧМ-2026 по футболу

Сегодня, 16:10

ФИФА увеличила количество участников мундиаля на 16 команд

За Кубок мира будут бороться больше команд. Фото AFP
За Кубок мира будут бороться больше команд. Фото AFP

Сегодня совет ФИФА одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, начиная с ЧМ-2026. Мундиали будут проходить в формате 16 групп по 3 команды. В плей-офф будут выходить по две лучшие сборные. Таким образом, продолжительность турнира не изменится и составит порядка месяца.

Предварительно ассоциации получат такие квоты: Европа – 16 мест (на ЧМ-2018 – 13+1), Африка  9,5 (5), Азия – 8,5 (4,5), Южная Америка – 6,5 (4,5), Северная и Центральная Америка – 6,5 (3,5), Океания – 1 (0,5).
футбол, ФИФА, ЧМ-2026

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Источник:

Р-спорт

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