Стали известны квоты континентов на ЧМ-2026 по футболу

Сегодня совет ФИФА одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, начиная с ЧМ-2026. Мундиали будут проходить в формате 16 групп по 3 команды. В плей-офф будут выходить по две лучшие сборные. Таким образом, продолжительность турнира не изменится и составит порядка месяца.

Предварительно ассоциации получат такие квоты: Европа – 16 мест (на ЧМ-2018 – 13+1), Африка 9,5 (5), Азия – 8,5 (4,5), Южная Америка – 6,5 (4,5), Северная и Центральная Америка – 6,5 (3,5), Океания – 1 (0,5).