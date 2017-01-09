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Стали известны квоты континентов при новом формате чемпионата мира по футболу http://www.segodnya.ua/img/article/7864/88_main.1483952881.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/88_tn.1483952881.jpg Мир По данным СМИ, вопрос о расширении с 32 до 48 команд уже решен

Стали известны квоты континентов при новом формате чемпионата мира по футболу

Сегодня, 11:15

По данным СМИ, вопрос о расширении с 32 до 48 команд уже решен

ФИФА может одобрить новый формат чемпионата мира 10 января. Фото AFP
ФИФА может одобрить новый формат чемпионата мира 10 января. Фото AFP

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может получить 16 мест при распределении квот на участие в чемпионате мира, если ФИФА в ближайшие дни примет новый формат турнира с расширением до 48 команд, сообщает Globo.

По данным источника, вопрос о расширении с 32 до 48 команд уже решен, и проект будет ратифицирован 10 января на заседании Совета ФИФА в Цюрихе. Ожидается, что расширенный формат начнет действовать с турнира 2026 года.

УЕФА при таком расширении получит квоту в 16 мест (на ЧМ-2018 – 13+1), Африка (CAF) – 9,5 (5), Азия (AFC) – 8,5 (4,5), Южная Америка (КОНМЕБОЛ) – 6,5 (4,5), Северная и Центральная Америка (КОНКАКАФ) – 6,5 (3,5), Океания (OFC) – 1 (0,5).

Также отмечается, что приоритетным форматом проведения турнира при увеличении до 48 участников будет разделение их на 16 групп по три команды, из которых в плей-офф будут выходить по две лучшие сборные. Таким образом, продолжительность турнира не изменится и составит порядка месяца.
чемпионат мира, ФИФА

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Источники:

O Globo, РСпорт

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