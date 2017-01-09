Стали известны квоты континентов при новом формате чемпионата мира по футболу

По данным СМИ, вопрос о расширении с 32 до 48 команд уже решен

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может получить 16 мест при распределении квот на участие в чемпионате мира, если ФИФА в ближайшие дни примет новый формат турнира с расширением до 48 команд, сообщает Globo.

По данным источника, вопрос о расширении с 32 до 48 команд уже решен, и проект будет ратифицирован 10 января на заседании Совета ФИФА в Цюрихе. Ожидается, что расширенный формат начнет действовать с турнира 2026 года.

УЕФА при таком расширении получит квоту в 16 мест (на ЧМ-2018 – 13+1), Африка (CAF) – 9,5 (5), Азия (AFC) – 8,5 (4,5), Южная Америка (КОНМЕБОЛ) – 6,5 (4,5), Северная и Центральная Америка (КОНКАКАФ) – 6,5 (3,5), Океания (OFC) – 1 (0,5).

Также отмечается, что приоритетным форматом проведения турнира при увеличении до 48 участников будет разделение их на 16 групп по три команды, из которых в плей-офф будут выходить по две лучшие сборные. Таким образом, продолжительность турнира не изменится и составит порядка месяца.