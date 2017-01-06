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Стали известны новые подробности убийства настоятельницы монастыря в Беларуси http://www.segodnya.ua/img/article/7860/36_main.1483711902.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/36_tn.1483711902.jpg Мир Как сообщается, в отношении задержанной подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза

Стали известны новые подробности убийства настоятельницы монастыря в Беларуси

Сегодня, 16:09

Как сообщается, в отношении задержанной подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза

Матушка Василисса. Фото: mlyn.by
Матушка Василисса. Фото: mlyn.by

Ножевые ранения настоятельнице Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе Беларуси матушки Василиссе, в результате которых она скончалась, нанесла гражданка Казахстана, сообщила в пятницу пресс-служба Борисовской епархии Белорусской Православной Церкви, передает РИА Новости.

"Поздно вечером 5 января 2017 года в женском монастыре святой блаженной Ксении Петербургской в деревне Барань Борисовского района произошла трагедия – после полученных ножевых ранений скончалась игуменья монастыря матушка Василисса (Медведь). Предварительно известно, что ножевые ранения нанесла женщина 29 лет, гражданка Казахстана, которую временно приютили в монастыре, желая помочь ей в решении сложившихся житейских проблем", – говорится в сообщении пресс-службы.

Следственный комитет Беларуси ранее возбудил уголовное дело в связи с убийством настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря. В рамках него задержана подозреваемая, в отношении которой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

В епархии отметили, что "в течение ее (нападавшей – Ред.) пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка".

Согласно сообщению, утром 6 января в монастыре была отслужена заупокойная лития по игумении Василиссе, которую возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, на которой молились сестры обители, а также представители областной и районной администрации. По окончании литии состоялось совещание по организации погребения, которое намечено совершить 8 января.

Ранее в Белорусской православной церкви подтвердили, что в ночь на пятницу была убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря матушка Василиcса.

По информации монастыря, настоятельница Василисса приехала в Беларусь из Украины, была прихожанкой Петро-Павловского собора в Минске, после образования сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре, затем приняла постриг.

С 2004 года по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси – была настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.
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