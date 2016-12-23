Стали известны новые подробности угона Airbus A320 в Ливии

Пассажирский самолет Airbus A320, захваченный в Ливии, сел на Мальте. Об этом написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем микроблоге в Twitter.

"Рейс Afriqiyah из Сабхи в Триполи был перенаправлен и приземлился на Мальте. Службы беопасности проводят операцию", – написал премьер Мальты.

Как сообщает Times of Malta, на борту находится один угонщик. Он утверждает, что у него есть ручная граната.

Сообщается, что угонщик заявляет о готовности отпустить заложников, если его требования будут выполнены.

На данный момент его требования неизвестны.

В то же время, МВД Мальты сообщило , что все рейсы отлоены до дальнейших уведомлений. Сообщается также, что пассажиры устроили потасовку в попытках получить еду и напитки в аэропорту, поскольку не рассчитывают на быстрое разрешение ситуации.