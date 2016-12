Стали известны новые подробности угона Airbus A320 в Ливии

Пассажирский самолет Airbus A320, захваченный в Ливии, сел на Мальте. Об этом написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем микроблоге в Twitter.

"Рейс Afriqiyah из Сабхи в Триполи был перенаправлен и приземлился на Мальте. Службы беопасности проводят операцию", – написал премьер Мальты.

The #Afriqiyah flight from #Sabha to #Tripoli has been diverted and has landed in #Malta. Security services coordinating operations.