Стали известны новые подробности угона Airbus A320 в Ливии
Премьер Мальты официально подтвердил факт захвата самолета, также появилась информация об угонщике
Пассажирский самолет Airbus A320, захваченный в Ливии, сел на Мальте. Об этом написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем микроблоге в Twitter.
"Рейс Afriqiyah из Сабхи в Триполи был перенаправлен и приземлился на Мальте. Службы беопасности проводят операцию", – написал премьер Мальты.
The #Afriqiyah flight from #Sabha to #Tripoli has been diverted and has landed in #Malta. Security services coordinating operations.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 грудня 2016 р.
Как сообщает Times of Malta, на борту находится один угонщик. Он утверждает, что у него есть ручная граната.
Сообщается, что угонщик заявляет о готовности отпустить заложников, если его требования будут выполнены.
На данный момент его требования неизвестны.
В то же время, МВД Мальты сообщило , что все рейсы отлоены до дальнейших уведомлений. Сообщается также, что пассажиры устроили потасовку в попытках получить еду и напитки в аэропорту, поскольку не рассчитывают на быстрое разрешение ситуации.
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