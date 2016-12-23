Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Стали известны новые подробности угона Airbus A320 в Ливии http://www.segodnya.ua/img/article/7824/37_main.1482494217.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/37_tn.1482494217.jpg Мир Премьер Мальты официально подтвердил факт захвата самолета, также появилась информация об угонщике

Стали известны новые подробности угона Airbus A320 в Ливии

Сегодня, 13:54

Премьер Мальты официально подтвердил факт захвата самолета, также появилась информация об угонщике

Тот самый угнанный Airbus A320 . Фото: кадр из видео СМИ Мальты
Тот самый угнанный Airbus A320 . Фото: кадр из видео СМИ Мальты

Пассажирский самолет Airbus A320, захваченный в Ливии, сел на Мальте. Об этом написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем микроблоге в Twitter.

"Рейс Afriqiyah из Сабхи в Триполи был перенаправлен и приземлился на Мальте. Службы беопасности проводят операцию", – написал премьер Мальты.

Как сообщает Times of Malta, на борту находится один угонщик. Он утверждает, что у него есть ручная граната.

Сообщается, что угонщик заявляет о готовности отпустить заложников, если его требования будут выполнены.

На данный момент его требования неизвестны.

В то же время, МВД Мальты сообщило , что все рейсы отлоены до дальнейших уведомлений. Сообщается также, что пассажиры устроили потасовку в попытках получить еду и напитки в аэропорту, поскольку не рассчитывают на быстрое разрешение ситуации.
Ливия, Мальта, премьер, МВД, самолет, граната, пассажирский, триполи, премьер-министр, угонщик, Airbus, Airbus А320, пассажирский самолет

Вы сейчас просматриваете новость "Стали известны новые подробности угона Airbus A320 в Ливии". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Борис Васильковский

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Авиалайнер Airbus A320. Фото: AFP

В Ливии захватили пассажирский самолет с более чем сотней человек на борту - СМИ

Сегодня, 13:10

Самолет направили на Мальту, служба безопасности острова приведена в готовность

Харьков

В Стамбул — прямой рейс. Фото: Wikipedia

Из Харькова можно будет летать в Стамбул

8 Декабря, 21:51

В Международном аэропорту "Харьков" открыли новое направление

Наука и Технологии

A350-1000. Фото: Твиттер

Самый большой пассажирский самолет Airbus A350 впервые поднялся в небо

25 Ноября, 07:35

A350-1000, каталожная цена которого составляет 356 миллионов долларов,  рассчитан на перевозку 366 пассажиров

Мир

После свержения Муаммара Каддафи в Сабхе постоянно вспыхивают беспорядки. Фото: YouTube

Обезьяна спровоцировала в Ливии конфликт с 16 погибшими

22 Ноября, 07:48

Четыре дня в городе Сабха на юге Ливии продолжался вооруженный конфликт между двумя племенами с погибшими и ранеными из-за того, что обезьяна стащила платок с головы девочки

Наука и Технологии

Модель такси. Фото: vahana.aero

В Европе хотят запустить летающие такси в 2020 году

6 Ноября, 17:28

Компания представила проект будущего такси 

Мир

"Адмирал Кузнецов". Фото: Norway Armed Forces

На Мальте не хотят заправлять российские корабли

27 Октября, 13:26

Глава МИД Мальты заявил, что российские военные корабли, направляющиеся в Сирию, не будут дозаправляться на острове

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.