Стало известно, кого пригласили на инаугурацию Трампа
Пока только один из всех бывших президентов США подтвердил свое участие в инаугурации Трампа
Джимми Картер стал единственным бывшим президентом США, который подтвердил, что придет на инаугурацию Дональда Трампа, сообщает Politico, передает "РИА Новости".
По данным издания, о своем решении Картер заявил во время занятий в воскресной школе в Джорджии, где он преподает.
Как сообщил представитель Джорджа Буша-младшего, 43-й президент США не объявит о своем решении до наступления нового года. По словам источника, знакомого с ситуацией, Буш-младший сомневается, стоит ли принимать приглашение.
Его отец, 41-й президент США Джордж Буш-старший, точно пропустит инаугурацию Трампа. Его представитель пояснил, что это связано с возрастом экс-главы государства, которому исполнилось 92 года.
Чета Клинтонов также пока не ответила на приглашение избранного президента. Представитель Билла Клинтона отказался дать какие-либо комментарии по этому поводу.
Согласно традиции, все бывшие президенты США получили приглашение на церемонию инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.
Как пишет Politico, на первой церемонии вступления в должность Барака Обамы в 2009 году присутствовали Картер, Клинтон, а также оба Буша. В 2013 году 41-й и 43-й президенты пропустили мероприятие из-за ухудшившегося состояния здоровья Буша-старшего.
Ранее сообщалось, что инаугурация Трампа и то, кого пригласили на это событие – пока секретная информация.
Напомним, еще в ноябре стало известно, что президента Украины Петра Порошенко не пригласили на инаугурацию Трампа. Как пояснял украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый, в Соединенных Штатах не принято участие руководителей государств именно в этих мероприятиях. "То есть они происходят, как правило, на уровне послов, которые присутствуют на этих мероприятиях. Это специфика Соединенных Штатов", – сказал дипломат. Также остается интригой, пригласили ли Путина на инаугурацию Трампа. Пока никаких официальных заявлений по поводу приглашения для президента РФ не звучало.
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