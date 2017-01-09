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Стало известно, кто может приехать на инаугурацию Трампа вместо Путина http://www.segodnya.ua/img/article/7866/7_main.1483976862.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/7_tn.1483976862.jpg Мир Представлять РФ на церемонии может российский посол в США

Стало известно, кто может приехать на инаугурацию Трампа вместо Путина

Сегодня, 17:46

Представлять РФ на церемонии может российский посол в США

Сергей Кисляк. Фото: ТАСС
Сергей Кисляк. Фото: ТАСС

Посол России в США Сергей Кисляк будет представлять Москву на инаугурации президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

"Никаких отклонений от протокола не предвидится. Мы исходим из того, что Россию на инаугурации Дональда Трампа будет представлять посол (Сергей Кисляк), как это принято на протяжении многих лет в США на мероприятиях подобного уровня", — сказал он.

Напомним, что инаугурация Трампа состоится 20 января.
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