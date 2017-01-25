Стало известно, кто сменит Саманту Пауэр в ООН Сегодня, 02:15 Просмотров: ...

Сенат США практически единодушно проголосовал за назанчение на должность постоянного представителя при ООН Никки Хейли

Никки Хейли, фото AFP

Сенат США одобрил предложенную президентом США Дональдом Трампом кандидатуру постоянного представителя США при ООН. Саманту Пауэр на этой должности сменит Никки Хейли. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает телеканал "112 Украина". Кандидатуру Хейли поддержали 96 сенаторов из 100. Только четыре сенатора голосовали "против". "Республиканка" Хейли является действующим губернатором штата Южная Каролина. Она дочь иммигрантов из Индии.