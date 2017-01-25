Стало известно, кто сменит Саманту Пауэр в ООН

Сегодня, 02:15

Сенат США практически единодушно проголосовал за назанчение на должность постоянного представителя при ООН Никки Хейли

Никки Хейли, фото AFP
Никки Хейли, фото AFP

Сенат США одобрил предложенную президентом США Дональдом Трампом кандидатуру постоянного представителя США при ООН. Саманту Пауэр на этой должности сменит Никки Хейли.

Об этом сообщило агентство Associated Press, передает телеканал "112 Украина". 

Кандидатуру Хейли поддержали 96 сенаторов из 100. Только четыре сенатора голосовали "против".

"Республиканка" Хейли является действующим губернатором штата Южная Каролина. Она дочь иммигрантов из Индии.
США, ООН, сенат, одобрил, Пауэр, должности, Сенат США

Вы сейчас просматриваете новость "Стало известно, кто сменит Саманту Пауэр в ООН". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Трамп отменил запрет Обамы на строительство двух нефтепроводов, фото AFP

Трамп отменил запрет Обамы на строительство двух нефтепроводов вопреки протестам защитников природы

Вчера, 23:01

Администрация Обамы заморозила строительство в связи с угрозами для экологической безопасности

Мир

Ильдефонсо Гуахардо. Фото: svopi.ru

Мексика жестко ответила на инициативу Трампа по североамериканской ЗСТ

Вчера, 17:46

По словам Ильдефонсо Гуахардо, для Мехико нет какого-либо смысла идти на новые уступки США

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Дата инаугурации Трампа стала праздником в США

Вчера, 17:34

Американский лидер подписал соответствующий указ, и теперь в США на один праздник стало больше 

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Последнее решение Трампа радует и одновременно пугает Китай - Washington post

Вчера, 17:30

Пекин боится, что вслед за отказом от Транстихоокеанского партнерства новый президент начнет выполнять и другие предвыборные обещания

Невероятное

В споре из-за Трампа мужчина откусил своему соседу ухо

Вчера, 17:30

Соседи повздорили из-за политики, а когда доводы закончились один из спорщиков пустил в ход зубы

Общество

Художница пошутила над Трампом. Фото: AFP

Тверк от Трампа: художница нарисовала на носу танцующего президента США

Вчера, 16:46

Он "танцевал" в синем пиджаке, черных ботинках и трусах, разрисованных в цветах американского флага

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования