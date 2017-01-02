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Стало известно, кто стоит за терактом в Стамбуле http://www.segodnya.ua/img/article/7851/36_main.1483347645.png http://www.segodnya.ua/img/article/7851/36_tn.1483347645.png Мир Турецкие власти назвали национальность предполагаемого террориста, который участвовал в теракте

Стало известно, кто стоит за терактом в Стамбуле

Сегодня, 11:02

Турецкие власти назвали национальность предполагаемого террориста, который участвовал в теракте

ИГИЛ ответственны за теракт в Стамбуле. Фото: скриншот
ИГИЛ ответственны за теракт в Стамбуле. Фото: скриншот

Боевики террористической группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за стрельбу в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь, сообщает агентство Amaq в Twitter.

Кроме того, как сообщается в СМИ, власти Турции считают, что теракт мог совершить гражданин Узбекистана или Киргизии.

Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.

Позже стало известно, что террористу, который в новогоднюю ночь устроил стрельбу в ночном клубе Стамбула, не удалось скрыться и он был ликвидирован.

Как стало известно от Министерства иностранных дел Украины, в Стамбуле провели опознание тел погибших, среди которых граждан Украины не оказалось.

Также очевидцы инцидента рассказали, что происходило во время нападения на людей в клубе. Некоторые видели стрелка еще на улице, как он "с боем" прорывался в заведение.
Турция, теракт, нападение, ответственность, ИГИЛ
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"Сегодня"

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