Стало известно, о чем будет говорить глава Госдепа в Москве

Визит госсекретаря США в Москву запланирован на 11-12 апреля

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время предстоящего визита в Москву потребует от российской стороны, чтобы та отказалась от поддержки сирийского лидера Башара Асада, пишет The Sunday Times без указания источников.

Также глава американского внешнеполитического ведомства представит доказательства информированности Кремля о том, что химическую атаку в Сирии на прошлой недели провели власти Сирии, отмечается в статье.

Кроме того, Тиллерсон собирается обвинить Россию в несоблюдении обязательств по уничтожению арсенала сирийского химического оружия в соответствии с соглашением от 2013 года, говорится в статье.

Такие требования к российскому президенту являются частью совместного плана Великобритании и США по Сирии.

Визит госсекретаря США в Москву запланирован на 11-12 апреля. В субботу глава британского МИДа Борис Джонсон отменил визит в Россию, заявив, что Тиллерсон донесет "единую позицию" стран G7.