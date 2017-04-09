Стало известно, о чем будет говорить глава Госдепа в Москве

Вчера, 15:23

Визит госсекретаря США в Москву запланирован на 11-12 апреля

Рекс Тиллерсон. Фото: 2000.ua
Рекс Тиллерсон. Фото: 2000.ua

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время предстоящего визита в Москву потребует от российской стороны, чтобы та отказалась от поддержки сирийского лидера Башара Асада, пишет The Sunday Times без указания источников.

Также глава американского внешнеполитического ведомства представит доказательства информированности Кремля о том, что химическую атаку в Сирии на прошлой недели провели власти Сирии, отмечается в статье.

Кроме того, Тиллерсон собирается обвинить Россию в несоблюдении обязательств по уничтожению арсенала сирийского химического оружия в соответствии с соглашением от 2013 года, говорится в статье.

Такие требования к российскому президенту являются частью совместного плана Великобритании и США по Сирии.

Визит госсекретаря США в Москву запланирован на 11-12 апреля.  В субботу глава британского МИДа Борис Джонсон отменил визит в Россию, заявив, что Тиллерсон донесет "единую позицию" стран G7.
США, москва, госдеп, в Россию, россию, Тиллерсон

Вы сейчас просматриваете новость "Стало известно, о чем будет говорить глава Госдепа в Москве ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Сергей Лавров. Фото: AFP

Тиллерсон и Лавров поговорили о Сирии после ракетного удара США

Вчера, 02:13

Лавров заявил Тиллерсону, что утверждение о том, что сирийские военные использовали химическое оружие в провинции Идлиб 4 апреля не соответствует действительности

Мир

Рекс Тиллерсон, фото AFP

Тиллерсона разочаровала реакция России на удар США по Сирии

8 Апреля, 00:32

По его словам, позиция Москвы указывает, что она продолжает поддерживать режим президента Сирии Башара Асада

Мир

Рэкс Тиллерсон. Фото: AFP

Тиллерсон объяснил причину ракетного удара США по Сирии

7 Апреля, 09:26

Американцы опасаются, что химическое оружие сирийцев может попасть в руки террористов

Мир

Рекс Тиллерсон, фото AFP

Тиллерсон жестко посоветовал Кремлю пересмотреть отношение к Асаду

6 Апреля, 09:31

По его словам, россиянам действительно пора осторожно подумать над их постоянной поддержкой режима сирийского диктатора

Политика

Дональд Трамп и Ангела Меркель, фото AFP

Трамп и Меркель обсудили конфликт на Донбассе

6 Апреля, 02:48

Политики договорились сотрудничать по урегулированию ситуации на Донбассе

Мир

Рекс Тиллерсон. Фото: 2000.ua

Тиллерсон сделал жесткое заявление в адрес РФ из-за химической атаки в Сирии

5 Апреля, 09:22

По его словам, ясно, что Башар Асад действует с жестоким нескрываемым варварством

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп и Тиллерсон возложили ответственность на Асада за химическую атаку

5 Апреля, 02:14

Действия Асада, по мнению американского лидера, — результат слабой политики администрации его предшественника Барака Обамы

Мир

Сергей Лавров. Фото: AFP

Лавров ответил на шутку Тиллерсона в свой адрес

4 Апреля, 14:50

Российский дипломат прокомментировал разговор, который состоялс на встрече глав МИД НАТО 31 марта

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования