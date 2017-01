Стало известно, под какую песню станцует Трамп на инаугурации

Первый президентский танец Дональдом Трампом и его супруги на инаугурации будет исполнен под знаменитую песню Фрэнка Синатры "My Way", сообщает РИА Новости-Украина со ссылкой на издание Telegraph.

Как отмечает издание, исполнит хит американская джазовая певица Эрин Боэме.

Внучка легендарного артиста Нэнси Синатра пояснила, почему именно на эту композицию пал выбор Трампа.

"Просто вспомните первую строчку песни, – сказала она. – Первая строчка – и сейчас в конце пути", — пишет издание.

Также на инаугурации выступят the Silhouettes, the Rockettes, Pelican212, The Piano Guys, Circus 1903, Cache Olson и Lexi Walker.

Ожидается, что церемония самой инаугурации начнется в 11:30 по Вашингтону (18:30 по Киеву). После присяги Трамп выступит с обращением к США. В его команде обещают, что инаугурационная речь избранного президента США Дональда Трампа будет "утонченной, красивой, сильной, краткой".