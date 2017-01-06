Стало известно, сколько потерял ЕС из-за санкций России

Европа в 2015 году лишилась сотни тысяч рабочих мест из-за санкций против РФ и контрсанкции Москвы, однако и без санкций доходы от экспорта в РФ упали бы

В результате введения Евросоюзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкций экономика ЕС в 2015 году понесла потери на сумму 17,6 миллиарда евро. Об этом говорится в исследовании Австрийского института экономических исследований (WIFO), совершенном по заказу министерства экономики Австрии, данные которого приводит австрийское издание Der Standard, передает Deutsche Welle.

Санкции, по этим данным, привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест по всему ЕС.

В то же время исследование указывает, что из-за слабости российской экономики торговля Евросоюза с Россией и без санкций заметно ослабла бы. В целом только 44% от снижения торговых показателей можно связать непосредственно с санкциями, отмечают исследователи.

Без введения ограничительных мер потери от снижения европейского экспорта в РФ составили бы 22 миллиардов евро.

Как сообщалось, действие введенных еще 2014 санкций Европейского Союза в отношении России недавно продлили до 31 июля 2017 года. Ограничительные меры Запад ввел в ответ на агрессивную политику РФ в Украине и аннексию Крыма.