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Стало известно, за кого голосовали Шевченко и Кучер в выборе лучшего футболиста ФИФА http://www.segodnya.ua/img/article/7867/56_main.1484039566.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/56_tn.1484039566.jpg Мир ФИФА учитывала голоса главных тренеров и капитанов сборных всех стран

Стало известно, за кого голосовали Шевченко и Кучер в выборе лучшего футболиста ФИФА

Сегодня, 11:12

ФИФА учитывала голоса главных тренеров и капитанов сборных всех стран

Фото AFP
Фото AFP

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и капитан команды Александр Кучер в голосовании на лучшего игрока года по версии ФИФА отдали свои голоса за нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

В голосовании за лучших в различных номинациях ФИФА учитывала голоса главных тренеров и капитанов сборных всех стран, которые входят в состав организации.

На второе место Шевченко поставил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, на третье – форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

Кучер вторым также назвал Месси, а на третье место определил вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона.

В голосовании за лучшего тренера года Шевченко отдал голос за Клаудио Раньери из "Лестера", а Кучер – за Юргена Клоппа из "Ливерпуля".
футбол, Андрей Шевченко, Александр Кучер, FIFA's Best

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Источник:

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