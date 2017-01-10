Стало известно, за кого голосовали Шевченко и Кучер в выборе лучшего футболиста ФИФА

ФИФА учитывала голоса главных тренеров и капитанов сборных всех стран

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и капитан команды Александр Кучер в голосовании на лучшего игрока года по версии ФИФА отдали свои голоса за нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

В голосовании за лучших в различных номинациях ФИФА учитывала голоса главных тренеров и капитанов сборных всех стран, которые входят в состав организации.

На второе место Шевченко поставил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, на третье – форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

Кучер вторым также назвал Месси, а на третье место определил вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона.

В голосовании за лучшего тренера года Шевченко отдал голос за Клаудио Раньери из "Лестера", а Кучер – за Юргена Клоппа из "Ливерпуля".