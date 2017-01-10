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Стамбул парализовал небывалый снегопад (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7869/85_main.1484063813.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/85_tn.1484063813.jpg Мир К борьбе со стихией городские власти привлекла почти полторы тысячи единиц техники и более 7000 коммунальщиков

Стамбул парализовал небывалый снегопад (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:55

К борьбе со стихией городские власти привлекла почти полторы тысячи единиц техники и более 7000 коммунальщиков


Мощный снегопад парализовал Стамбул. Таких осадков в городе не видели, по крайней мере, 7 лет. На дорогах – многочисленные пробки, власти ограничили движение грузовиков. В плену непогоды и украинские туристы. Несколько сотен человек застряли в аэропортах из-за отмены рейса.

Тысяча припаркованных машин под толстым слоем снега. Их владельцы пересели на общественный транспорт. Это единственная возможность передвигаться заснеженным Стамбулом. А вот попасть на другую сторону города, переплыв Босфор, сейчас невозможно. Паромная переправа уже несколько дней не работает.

Снегопад повлиял на работу и одного из крупнейших аэропортов мира. На несколько дней в аэропорту имени Ататюрка заблокированными оказались тысячи пассажиров. Не могли вернуться на родину и сотни украинцев. Только сегодня днем, с задержками, самолеты начали улетать. А вот в Стамбуле занятия в школах и университетах на сегодня отменены. У госслужащих – сокращенный рабочий день.

"Я всю жизнь живу в Стамбуле, и не помню таких мощных снегопадов. Городом почти невозможно передвигаться, дороги в основном закрыты, а общественный транспорт работает с задержками ", – жалуется Угур Серт, житель Стамбула.

К борьбе со стихией городские власти привлекла почти полторы тысячи единиц техники и более 7000 коммунальщиков. А вот на помощь бездомным собакам пришли владельцы магазинов и торговых центров. В 15-градусный мороз они пускали собак погреться на ночь в их магазине, кормили их и согревали теплыми одеялами.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Турция, пробки, Стамбул, снегопад, босфор, общественный транспорт, паромная переправа

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Программа "События"

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