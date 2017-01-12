Старт Кубка Африки: перезагрузка Кот-д’Ивуара и возвращение "фараонов"

В субботу в Габоне стартует 31-й Кубок Африканских Наций по футболу. Уже в третий раз подряд турнир пройдет не там, где его планировалось провести изначально. В 2013 году континентальное первенство собиралась принимать Ливия, но свои коррективы внесли нестабильная политическая ситуация и гражданская война в стране. Руководство Африканской конфедерации предложило рокировку: ливийцы уступили право провести турнир в ЮАР, которая к тому моменту уже была выбрана хозяйкой КАФ-2017. Кубок Африки-2015 изначально должен был пройти в Марокко, однако страна отказалась от его проведения из-за угрозы эпидемии вируса Эбола, и турнир приняла Экваториальная Гвинея. Между тем Ливия из соображений безопасности отказалась и от первенства 2017 года. В очередной раз в пожарном порядке были организованы новые выборы страны-хозяйки, на которых победил Габон, уже принимавший чемпионат в 2012 году совместно с той же Экваториальной Гвинеей. Талисманом Кубка стала пантера Мболо Самба, имя которой с языка банту переводится, как "добро пожаловать".

Второй раз подряд турнир пройдет без сборной Нигерии – чемпиона-2013 и команды, чаще всех на Кубках Африки попадавшей на пьедестал (14 раз). Также в Габон не приедут триумфатор КАН-2012 Замбия и четвертьфиналист минувшего розыгрыша Конго. Две последних команды были биты в отборочном турнире скромной сборной Гвинеи-Бисау, которая впервые примет участие в финальной части Кубка Африканских Наций. Кстати, именно "гиены" составят пару хозяевам-габонцам в матче открытия турнира.

Главным фаворитом букмекеры считают действующих чемпионов Африки – сборную Кот-д’Ивуара. И это несмотря на то, что за два прошедших года "слоны" лишились многих своих лидеров: Сейду Думбия, Яя и Коло Туре, Жервиньо, многолетнего стража ворот Бубарака Барри. Кроме того, тренерский мостик ивуарийцев покинул француз Эрве Ренар, ныне работающий со сборной Марокко. А "слонами" нынче руководит другой француз – Мишель Дюссье, в свое время уже работавший тут: он был ассистентом Анри Мишеля на Кубке Африки-2006, где "оранжевые" стали вице-чемпионами.

Интересно, что со своим бывшим наставником Ренаром "слоны" пересекутся уже на групповом этапе: Кот-д’Ивуар и Марокко оказались в одном квартете.

Среди основных фаворитов КАФ-2017 также сенегальцы и египтяне. У сенегальских "львов Теранги" на нынешнем турнире, пожалуй, самая мощная по именам команда. Калиду Кулибали, Садьо Мане, Шейк Куяте, Мусса Соу, Бальде Кейта – эти ребята способны "поломать" любого соперника. Сенегальцы и самая дорогая команда чемпионата по данным ресурса transfermarkt (162 млн). А сборная Египта, являющаяся самой титулованной командой Африки (7 трофеев), пропустив три предыдущих финальных турнира, наверняка истосковалась по большим победам. Кроме того, "фараонами" нынче руководит весьма известный и уважаемый в футбольном мире специалист – аргентинец Эктор Купер. Кстати, именно благодаря этому обстоятельству, Кубок Африки впервые будет транслироваться в полном объеме не только на Европу, но и на Латинскую Америку.

В целом 13 из 16 команд-участниц возглавляют тренеры-легионеры. Среди исключений – сборная ДР Конго с Дьемерси Мбокани в составе, единственным "нашим" представителем на КАФ-2017. Конголезский форвард, хотя и выступает уже второй сезон в АПЛ (сейчас – за "Халл Сити"), но права на него по-прежнему принадлежат киевскому "Динамо".