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Стартовал Australian Open: кто фавориты у мужчин и женщин http://www.segodnya.ua/img/article/7884/99_main.1484554286.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/99_tn.1484554286.jpg Мир Сегодня в Мельбурне стартовал первый "Большой шлем" года – Australian Оpen и продлится он до 29 января

Стартовал Australian Open: кто фавориты у мужчин и женщин

Сегодня, 10:11

Сегодня в Мельбурне стартовал первый "Большой шлем" года – Australian Оpen и продлится он до 29 января

Ангелик Кербер - первая ракетка мира. Фото AFP
Ангелик Кербер - первая ракетка мира. Фото AFP

ФАВОРИТЫ AUSTRALIAN OPEN. МУЖЧИНЫ

Первая ракетка мира и лучший спортсмен года по версии BBC, а с недавнего времени еще и сэр Энди Маррей попробует победить австралийское проклятие: британец уже пять раз был финалистом австралийского "Шлема", но ни разу его не выигрывал. Притом четырежды, включая два последних года, он уступал Новаку Джоковичу. И если год назад поражение скрасило рождение дочери Софии, то сейчас вновь напороться на неудачу новоиспеченному рыцарю будет в шесть раз больнее.

Действующий чемпион и 2-й в рейтинге ATP Новак Джокович в 2016-м догнал Роя Эмерсона по количеству титулов Australian Оpen — 6, а в этом намерен побить рекорд. По словам бывшего тренера Бориса Беккера, Новак недостаточно времени уделял тренировкам и потерял форму. Но списывать его со счетов не спешат, ожидая, что Маррей может дрогнуть под психологическим давлением. На стороне Ноле и преимущество по победам в личных встречах — 25:11, включая Доху неделю назад.

ФАВОРИТЫ AUSTRALIAN OPEN. ЖЕНЩИНЫ

Немка Ангелик Кербер впервые сыграет на Australian Оpen в качестве первой ракетки мира. Ей придется побороться за подтверждение прошлогоднего титула после неудачного старта сезона и почти сенсационных проигрышей нашей Свитолиной (Брисбен) и 19-летней россиянке Касаткиной (Сидней) на первых турнирах года. Энджи все же надеется, что это на ее настрой не повлияет, и считает №1 рейтинга "просто цифрой у своего имени": "Но постараюсь продержаться там как можно дольше".

Какой бы в рейтинге не была Серена Уильямс, она всегда будет фавориткой. Сейчас американка 2-я, и даже недавний вылет во 2-м круге Окленда не считают такой проблемой, как нестабильность Кербер. У Серены есть шанс побить рекорд Штеффи Граф и взять 23-й "Шлем" в карьере. Больше только у Маргарет Корт — 24. 35-летняя Серена настроена по-боевому и обещает забыть на время про помолвку с бизнесменом Алексисом Аганяном: "Веду себя эгоистично и думаю о карьере".
Серена Уильямс, Новак Джокович, Энди Маррей, Australian Open, Ангелик Кербер

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Автор:

Катерина Макаревская

Источник:

Сегодня|Спорт

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