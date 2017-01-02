Стартовые взносы команд Формулы-1 на сезон-2017: от $500 тысяч до $5 миллионов
Рекордную сумму заплатит "Мерседес" – $5,2 миллиона
"Мерседес" заплатит рекордную стартовую плату за выступление в Формуле-1 в сезоне 2017 года в размере $5,2 млн, сообщает Auto Motor und Sport.
Сумма стартового взноса рассчитывается исходя из количества набранных за прошлый сезон очков. Их количество умножается на цену одного очка ($6194 для обладателя Кубка конструкторов и $5161 для остальных), а к полученной сумме прибавляется единый взнос в размере $516 тыс.
Стартовые взносы за выступление в "Формуле-1" в 2017 году:
"Мерседес" — $5,2 млн
"Ред Булл" — $2,9 млн
"Феррари" — $2,6 млн
"Форс Индия" — $ 1,4 млн
"Уильямс" — $1,3 млн
"Макларен" — $908 тыс.
"Торо Россо" — $841 тыс.
"Хаас" — $665 тыс.
"Рено" — $557 тыс.
"Заубер" — $526 тыс.
"Манор" — $521 тыс.
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