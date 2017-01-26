"Стена Трампа": президент США пригрозил отменить визит президента Мексики

Если Мексика не собирается платить за строительство стены на границе с США, то лучше будет отменить предстоящий визит в Штаты президента этой страны Пеньи Энрике Ньето. От этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Если Мексика не хочет платить за стену, которая крайне необходима, тогда было бы лучше отменить предстоящую встречу", – заявил Трамп.

Визит в США президента Мексики намечен на 31 января.

Накануне сообщалось, что президент США подписал указ о строительстве стены на общей границе с Мексикой. Президент Мексики вслед за этим выразил сожаление таким решением Трампа и заявил, что его страна не будет платить ни за какую стену.

"Мексика не верит в стены. Я неоднократно повторял, что Мексика не будет платить ни за какую стену", – сказал Ньето в телеобращении к нации.

При этом президент Мексики отметил, что Белый дом принял такое решение в момент, когда между странами начались переговоры о новых правилах сотрудничества, безопасности и иммиграции, в том числе переговоры об изменении условий Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

"У США имеется с Мексикой 60-миллиардный торговый дефицит. Это была односторонняя договоренность с самого начала существования NAFTA с огромным количеством потерянных рабочих мест и компаний", – заявил, в свою очередь, Трамп.